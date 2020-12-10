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Главная Новости Мир Италия Высота 750 метров: в Италии зажгли самую большую новогоднюю елку
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Высота 750 метров: в Италии зажгли самую большую новогоднюю елку

Речь идет не о самом рождественском дереве, а о световой инсталляции

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В итальянской коммуне Губбио засияла новогодними огнями самая большая елка в мире, расположенная на склоне горы Инджино.

Высота 750 метров: в Италии зажгли самую большую новогоднюю елку

самая большая елка в мире (фото из открытых источников)

На пороге Новый 2021 год и каждая страна начинает готовиться к праздникам. В итальянской коммуне уже зажгли самую большую световую инсталляцию в форме новогодней елки. Ее высота составляет 750 метров, а ширина — 450 метров. В этой инсталляции 300 лампочек зеленого цвета, которые горят по контуру, еще 400 разноцветных, они служат украшениями. И на верхушке сияет звезда-комета из 250 лампочек, которая меняет свой цвет каждые пять минут.

Известно, что жители коммуны зажигают эту елочку каждый год на протяжение 38 лет. В 1991 года инсталляция в форме ели попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире. А в 2014 году ее лично зажег Папа Римский Франциск. 

Каждый год в это место приезжают сотни туристов, чтобы поприсутствовать на открытии гигантской елки и налюбоваться ее видом, но в этом году все прошло по-другому. Из-за пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться в мире, церемония открытия новогодней инсталляции состоялась в онлайн-формате. 

Высота 750 метров: в Италии зажгли самую большую новогоднюю елку - фото 2

Напомним, что в норвежском городе Берген открылся самый большой в мире городок, сделанный полностью из имбирных пряников. Он состоит из 2 тысяч экспонатов, среди которых есть маленькие копии людей, домов и транспорта. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что титул самой красивой в Европе уже получила елка, установленная в Вильнюсе (Литва). На ней нет привычных игрушек, а сама конструкция состоит из металлических блоков, зеркал и натуральных веток. 


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Источник: https://world.comments.ua/ua/news/europe/nazvana-naykrasivisha-yalinka-evropi-666537.html
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