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Выставки о Мариуполе не будет: российские пропагандисты потерпели фиаско в Италии

Итальянские власти запретили пророссийскую выставку о Мариуполе

сегодня, 19:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Руководство итальянского города Модена отменило разрешение на проведение выставки о "скором восстановлении" разрушенного россиянами Мариуполя. Об этом сообщил в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко, передает портал "Комментарии".

Выставки о Мариуполе не будет: российские пропагандисты потерпели фиаско в Италии

Разрушенный россиянами Мариуполь. Фото из открытых источников

Соответствующее решение власти итальянского города приняли после многочисленных обращений украинских граждан. Украинское министерство иностранных дел поблагодарило городскому совету Модены за отзыв разрешения на проведение пропагандистской выставки.

"Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали обмануть итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", — подчеркнул Олег Николенко.

Представитель МИД добавил, что недопущение предоставления площадок в городах в любых уголках мира для проведения подобных российских провокаций является важным вкладом в победу Украины над агрессией России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинское посольство в Италии призвало итальянские власти не допустить проведения 20 января в городе Модена пророссийской выставки, посвященной оккупированному Мариуполю. Украинское посольство назвало провокацией запланированную на 20 января выставку в Модене, которая должна рассказывать, как российские оккупанты "быстро восстанавливают" разрушенный город Мариуполь. Сообщается, что дипломатическое представительство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене пророссийской выставки о Мариуполе. Как известно, в анонсе мероприятия о "скором процессе восстановления" Мариуполя, разрушенного РФ, указаны традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, которое "привело к освобождению города".



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024pmEVxNQP8mgiaTr88hUZzrfQyT7qPAGaF7fHSC4mHrUXkoYJQB8oV31CLmiztPUl&id=1090077030&paipv=0&eav=AfZOSb1k8ZrVmhBMtMQOKlC-gO5rtm_MDQ1SpYsOsPUgevTuj1B2gH7v6MCPTagbBn0&_rdr
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