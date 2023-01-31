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Экс-президент Грузии Саакашвили попал в реанимацию: состояние политика сильно ухудшилось

Минувшей ночью Саакашвили потерял сознание, у него сильно поднялась температура. Такую информацию обнародовало издание "Глос Джорджия", ссылаясь на заявление матери бывшего президента Грузии

сегодня, 17:12
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был в срочном порядке доставлен в реанимацию. Решение врачей о срочной госпитализации экс-президента Грузии было принято после того, как его состояние сильно ухудшилось, передает издание Reuters, ссылаясь на заявление адвоката политика Георгия Чаладзе.

Экс-президент Грузии Саакашвили попал в реанимацию: состояние политика сильно ухудшилось

Михаил Саакашвили, из открытых источников

"Состояние Михаила Саакашвили в данный момент можно назвать тривожным, даже критическим. Сейчас крайне важно, чтобы президент оставался в отделении интенсивной терапии", — подчеркнул Чаладзе.

По имеющимся данным, минувшей ночью Саакашвили потерял сознание, у него сильно поднялась температура. Такую информацию обнародовало издание "Глос Джорджия", ссылаясь на заявление матери бывшего президента Грузии.

У врачей, которые в данный момент наблюдают за Саакашвили, также был взят комментарий относительно текущего состояния президента. Они говорят, что его здоровья сильно ухудшилось после того, как в 2021 году он был отправлен в тюрьму. За период пребывания в местах лишения свободы Саакашвили неоднократно объявлял голодовки.

Стоит добавить, что информация относительно тревожного здоровья Саакашвили появляется в СМИ уже не в первый раз. Так, к примеру, в ноябре прошлого года некоторые издания писали, что Саакашвили госпитализирован в критическом состоянии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии молодая девушка убила незнакомку, чтобы инсценировать свою смерть. Вместе со своей подругой она нанесла женщине порядка 50-ти ножевых ранений. В данный момент обе подозреваемые задержаны полицией и ожидают суда. 



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-01-31/micheil-saakaszwili-trafil-na-intensywna-terapie-pogorszyl-sie-jego-stan-zdrowia/?ref=slider
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