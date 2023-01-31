Экс-президент Грузии Саакашвили попал в реанимацию: состояние политика сильно ухудшилось

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Vitalii Rozkariaka
Бывший президент
Грузии Михаил Саакашвили был в срочном порядке доставлен в реанимацию. Решение
врачей о срочной госпитализации экс-президента Грузии было принято после того,
как его состояние сильно ухудшилось, передает издание Reuters, ссылаясь на
заявление адвоката политика Георгия Чаладзе.
Михаил Саакашвили, из открытых источников
"Состояние
Михаила Саакашвили в данный момент можно назвать тривожным, даже критическим.
Сейчас крайне важно, чтобы президент оставался в отделении интенсивной
терапии", — подчеркнул Чаладзе.
По имеющимся
данным, минувшей ночью Саакашвили потерял сознание, у него сильно поднялась
температура. Такую информацию обнародовало издание "Глос Джорджия",
ссылаясь на заявление матери бывшего президента Грузии.
У врачей, которые
в данный момент наблюдают за Саакашвили, также был взят комментарий
относительно текущего состояния президента. Они говорят, что его здоровья
сильно ухудшилось после того, как в 2021 году он был отправлен в тюрьму. За
период пребывания в местах лишения свободы Саакашвили неоднократно объявлял
голодовки.
Стоит добавить,
что информация относительно тревожного здоровья Саакашвили появляется в СМИ уже
не в первый раз. Так, к примеру, в ноябре прошлого года некоторые издания
писали, что Саакашвили госпитализирован в критическом состоянии.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Германии молодая девушка убила незнакомку, чтобы
инсценировать свою смерть. Вместе со своей подругой она нанесла женщине порядка
50-ти ножевых ранений. В данный момент обе подозреваемые задержаны полицией и
ожидают суда.
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