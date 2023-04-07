Фон дер Ляен претерпела унижения в Китае: Макрон купается в лучах славы

Президент Франции получил достаточно внимания во время визита в Китай. Эммануэль Макрон посетил парады и банкеты, а вот президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен оставалась в стороне или в одиночестве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Вместо того чтобы поддерживать единство, Пекин сделал ставку на разлом Европы. График Макрона в Китае был плотный и подробно расписан, тогда как президент Еврокомиссии была практически без встреч.

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Прилетев в Пекин Макрон, посетил роскошный государственный пир, где встретился с Си Цзиньпином, на площади Тяньаньмэнь президента Франции встретили военным парадом и выстрелами из пушек, а впоследствии был как звезда среди китайских студентов, которые фотографировались с французским политиком. Даже когда Макрон приземлился в аэропорту, его лично встретил глава МИД Китая.

Когда же в Китай прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ее встретил у пассажирского выхода министр экологии. Во время пребывания Макрона на пиру, Урсула фон дер Ляен давала строгую пресс-конференцию в собственной штаб-квартире ЕС в Китае. Это не единственные нотки неуважения, которые испытала фон дер Ляен.





Во время приезда Макрона в Большой зал народного собрания Си Цзиньпин спустился поздравить президента Франции с рукопожатиями и улыбками. А вот Фон дер Ляен прибыла позже и поднялась по лестнице в одиночестве. Даже на общих фото президент Еврокомиссии стояла в стороне.





В Китае Урсулу фон дер Ляен воспринимают как проамериканскую силу, враждебную для КНР.

"Фон дер Ляен, известная проамериканская личность, продающая Европу, чтобы получить прибыль от США, которая не жалеет усилий, чтобы подтолкнуть Европу к противостоянию с Россией. Она попала в Китай, только держась за Макрона", — Politico цитирует слова лиц , что связанные с Минобороны Китая.

Такая позиция не удивительна. Ведь Макрон приехал договариваться с Си Цзиньпином о давлении на Путина и возможности прекратить войну, однако он опять напрасно применяет ту же стратегию, которую использовал при общении с Путиным в прошлом году. Урсула фон дер Ляен в противовес Макрону смогла поднять вопрос даже Тайваню в Китае.

"Никто не должен в одностороннем порядке силой изменять статус-кво в этом регионе. Применение силы для изменения статус-кво является неприемлемым, и важно, чтобы напряжение, которое может возникнуть, решалось путем диалога", — сообщила фон дер Ляен Си Цзиньпину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон в Китае допустил дипломатическую ошибку.



Также "Комментарии" писали, что военный эксперт назвал два человека, которые заставят Путина начать мирные переговоры.