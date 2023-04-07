Фон дер Ляен претерпела унижения в Китае: Макрон купается в лучах славы

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Slava Kot
Президент Франции получил достаточно внимания во время визита в Китай. Эммануэль Макрон посетил парады и банкеты, а вот президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен оставалась в стороне или в одиночестве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Вместо того чтобы поддерживать единство, Пекин сделал ставку на разлом Европы. График Макрона в Китае был плотный и подробно расписан, тогда как президент Еврокомиссии была практически без встреч.
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Прилетев в Пекин Макрон, посетил роскошный государственный пир, где встретился с Си Цзиньпином, на площади Тяньаньмэнь президента Франции встретили военным парадом и выстрелами из пушек, а впоследствии был как звезда среди китайских студентов, которые фотографировались с французским политиком. Даже когда Макрон приземлился в аэропорту, его лично встретил глава МИД Китая.
Когда же в Китай прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ее встретил у пассажирского выхода министр экологии. Во время пребывания Макрона на пиру, Урсула фон дер Ляен давала строгую пресс-конференцию в собственной штаб-квартире ЕС в Китае. Это не единственные нотки неуважения, которые испытала фон дер Ляен.
Во время приезда Макрона в Большой зал народного собрания Си Цзиньпин спустился поздравить президента Франции с рукопожатиями и улыбками. А вот Фон дер Ляен прибыла позже и поднялась по лестнице в одиночестве. Даже на общих фото президент Еврокомиссии стояла в стороне.
В Китае Урсулу фон дер Ляен воспринимают как проамериканскую силу, враждебную для КНР.
Такая позиция не удивительна. Ведь Макрон приехал договариваться с Си Цзиньпином о давлении на Путина и возможности прекратить войну, однако он опять напрасно применяет ту же стратегию, которую использовал при общении с Путиным в прошлом году. Урсула фон дер Ляен в противовес Макрону смогла поднять вопрос даже Тайваню в Китае.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон в Китае допустил дипломатическую ошибку.
Также "Комментарии" писали, что военный эксперт назвал два человека, которые заставят Путина начать мирные переговоры.
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