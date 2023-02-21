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Максим Галкин рассказал, как повлияло президентство Зеленского на его жизнь

Со сцены юморист пошутил, что в России на него начали криво смотреть еще с тех пор, как Зеленский стал президентом, ведь опасались, что он также метит на место президента РФ

21 февраля 2023, 23:54
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Недавно известный российский шоумен Максим Галкин во время одного из своих юмористических выступлений рассказал зрителям, как изменилась его жизнь после того, как в Украине был избран президентом его коллега Владимир Зеленский.

Максим Галкин рассказал, как повлияло президентство Зеленского на его жизнь

фото тематическое, из открытых источников

Со сцены юморист пошутил, что в России на него начали криво смотреть еще с тех пор, как Зеленский стал президентом, ведь опасались, что он также метит на место президента РФ. И чем больше артист говорил, что его политика не интересует, и никуда он не собирается, тем больше к нему было подозрений.


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Фрагмент его выступления быстро набрал большое количество просмотров и стал вирусным в TikTok.

Также артист подчеркнул, что в Российской Федерации пытаются объяснить его антивоенную позицию очередной ложью, что он это делает исключительно за деньги, которые платят юмористу, им и в голову не приходит, что Галкин действительно осуждает преступную деятельность России, и искренне желает Украине независимости и территориальной. целостности, чего он в очередной раз пожелал ей со сцены.

Следует отметить, что шоумен неоднократно высказывался о своем отношении к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины, осуждая поступки агрессора. Желтая пресса продолжает называть его иноагентом и предателем своей Родины.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший чешский военный и новоизбранный президент страны Петер Павел в недавнем интервью украинским журналистам сказал, что победа Украины в войне с Россией маловероятна. При этом политик подчеркнул, что победить удастся, но только при выполнении трех условий. Их он также назвал в диалоге с медиапредставителями.



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Источник: https://tsn.ua/glamur/maksim-galkin-zi-sceni-pobazhav-ukrayini-buti-ciloyu-ta-nezalezhnoyu-i-ziznavsya-yak-na-nogo-vplinulo-prezidentstvo-zelenskogo-2267044.html
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