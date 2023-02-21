Максим Галкин рассказал, как повлияло президентство Зеленского на его жизнь

Недавно известный российский шоумен Максим Галкин во время одного из своих юмористических выступлений рассказал зрителям, как изменилась его жизнь после того, как в Украине был избран президентом его коллега Владимир Зеленский.

фото тематическое, из открытых источников

Со сцены юморист пошутил, что в России на него начали криво смотреть еще с тех пор, как Зеленский стал президентом, ведь опасались, что он также метит на место президента РФ. И чем больше артист говорил, что его политика не интересует, и никуда он не собирается, тем больше к нему было подозрений.

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Фрагмент его выступления быстро набрал большое количество просмотров и стал вирусным в TikTok.

Также артист подчеркнул, что в Российской Федерации пытаются объяснить его антивоенную позицию очередной ложью, что он это делает исключительно за деньги, которые платят юмористу, им и в голову не приходит, что Галкин действительно осуждает преступную деятельность России, и искренне желает Украине независимости и территориальной. целостности, чего он в очередной раз пожелал ей со сцены.

Следует отметить, что шоумен неоднократно высказывался о своем отношении к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины, осуждая поступки агрессора. Желтая пресса продолжает называть его иноагентом и предателем своей Родины.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший чешский военный и новоизбранный президент страны Петер Павел в недавнем интервью украинским журналистам сказал, что победа Украины в войне с Россией маловероятна. При этом политик подчеркнул, что победить удастся, но только при выполнении трех условий. Их он также назвал в диалоге с медиапредставителями.