Новая эскалация на армяно-азербайджанской границе: Пашинян сделал заявление об обстреле Азербайджана

Министерство обороны Армении имеет строгий приказ провоцировать никакой эскалации и не поддаваться на провокации, несмотря на обстрелы со стороны Азербайджана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает News.am.

Об этом Пашинян рассказал парламентариям Великобритании.

"Мистер Виттингдейл, я поздравляю вас и вашу делегацию в нашей стране. К сожалению, Ваш визит совпал с новой эскалацией на границе с Азербайджаном, Азербайджан инициировал новую провокацию, в результате которой погибли четверо армянских солдат", — говорится в заявлении.

Также армянский премьер рассказал, что это уже не единичный случай, и они постоянно видят серию провокаций Азербайджана.

12 февраля, ужина, СМИ Азербайджана опубликовали информацию, где сообщили, что во время этого инцидента охрана армянских позиций открыла огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого Военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ Минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не подвергаться провокациям.

Перед тем на границе обеих стран произошли обстрелы. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов . В Вооруженных силах Армении заявили, что азербайджанские военные нанесли удар. Армянская сторона имеет раненых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян снова поставил на место Кремль и отрекся от Путина . Глава армянского правительства Никол Пашинян сказал, что Армения не выступает как союзник РФ в войне против Украины. Он отметил, что Армения как ответственное государство должно остаться привержена своим международным обязательствам, в том числе и тем, которые заключены с Россией.