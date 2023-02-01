Омар Арфуш знает, как вывести Ливан из кризиса и восстановить страну

Сегодня Ливан переживает беспрецедентный кризис, но в это время в стране начинает формироваться новый политический класс. Омар Арфуш является наиболее показательным примером этого поколения, которое хочет восстановить Ливан.

Омар Арфуш. Фото: из открытых источников

Ливанскому парламенту до сих пор не удалось избрать преемника Мишеля Ауна, президента республики, который покинул свой пост 31 октября. Нет президента, но что еще более важно, нет и правительства после его отставки 1 ноября. Более того, парламент больше не имеет права принимать законы до назначения президента, которого он не может избрать. Таким образом, все исполнительные и законодательные институты заблокированы.

По мнению Всемирного банка, Ливан "переживает один из худших экономических кризисов в мире с 1850 года. Ливанский фунт потерял 95% своей стоимости с конца 2019 года, а инфляция достигла невообразимых высот.

В современном Ливане значительное число детей не посещают школу, 80% населения живет за чертой бедности, а система водоснабжения настолько устарела, что в страну вернулась холера".

Между тем в стране есть люди, которые хотят сделать все, чтобы восстановить Ливан. Один из них Омар Арфуш – предприниматель, работавший во многих странах. В Европе его знают, как музыканта, но ливанцы уже много лет ценят его преданность своей стране. Обучавшийся в консерваториях Украины, он говорит на шести языках.

У Омара Арфуша есть воля к созданию третьей республики путем модернизации многих секторов: изменение системы голосования на выборах в Ливане. По его мнению, президент Республики должен избираться всеобщим голосованием, это даст президенту реальную власть. Он также желает упразднить конфессиональную систему. Есть свой взгляд у Омара Арфуша и на изменение налоговой системы, которая устарела.

Также среди приоритетов в работе Омара Арфуша борьба с коррупцией, изменения судебной системы, продвижение равенства между мужчинами и женщинами в Ливане.

Важным пунктом в деятельности бизнесмена есть восстановление международной роли Ливана. Омар Арфуш считает газовое соглашение между Ливаном и Израилем экономическим мирным договором. Он хочет, чтобы это было первое соглашение, которое сделает его страну и регион процветающими.

Омар Арфуш ведет переговоры со всеми ливанскими партиями, чтобы восстановить величие своей страны, но особенно для того, чтобы создать единство между ливанцами в стране и теми, кто представляет ливанскую диаспору.

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