Пашинян снова поставил на место Кремль и отрекся от Путина

Глава армянского правительства Никол Пашинян сказал, что Армения не выступает как союзник РФ в войне против Украины. Он отметил, что Армения как ответственное государство должно остаться привержена своим международным обязательствам, в том числе и тем, которые заключены с Россией.

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы The Telegraph. Как он утверждает, страна не направлена против какого-либо другого партнера безопасности.

"Когда только началась война в Украине, я дал интервью CNN и сказал, что мы не союзники России в вопросе Украины. И это — реальность. Но я также хочу сказать, что наше сотрудничество безопасности с США, Францией или другими нашими партнерами не Другое дело, что у наших партнеров есть опасения по поводу того, как сотрудничество с ними может повлиять на их системы безопасности. Мы пытаемся решать этот вопрос с нашими партнерами в рамках общей повестки дня, будучи максимально прозрачными" , — подчеркнул Пашинян.

Как утверждает премьер-министр, членство в НАТО – это, как очевидная красная линия для РФ, "не есть вопрос, который мы обсуждали или обсуждаем". Он еще предполагает, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ.

"В Армении ведутся определенные дискуссии относительно того, отвечает ли стратегия, основанная на альянсе, долгосрочным интересам страны", — продолжил Пашинян.

В частности, разногласия, как отмечено, вызваны ратификацией армянским парламентом Римского устава Международного уголовного суда, который уже вступил в силу 1 февраля. РФ называет этот шаг "недружественным".

Отвечая на вопрос, могут ли арестовать российского президента Путина, когда он приедет в Ереван, премьер не сказал об этом четко. Он ответил, что решение о присоединении к Римскому уставу "служит повышению уровня безопасности Армении, по поводу юридических тонкостей.

"Я открою такой секрет: после 2018 года в Армении началось много масштабных демократических реформ, и я не принимаю решения о том, кого следует арестовывать, а кого нет. И, как я уже сказал, Армения как ответственное государство должно оставаться благосклонной ко всем своим международных обязательств, включая обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией, и обязательства, которые у страны есть в международных отношениях", — подытожил Пашинян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на саммите в Санкт-Петербурге Пашинян сделал замечания Путину и Лукашенко.