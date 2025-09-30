Атака РФ на Польшу и Эстонию: Рютте удивил заявлением

Рубрики
НАТО все еще не может понять, намеренно ли Россия атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши. Поэтому разбирается в этих вопросах. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Генсек Альянса отметил, пока неизвестно, кто именно стоит за вторжением дронов в Дании.
Марк Рютте настоял, что страны НАТО должны защитить свое небо, назвав инициативу "стены дронов" своевременной и необходимой.
Отметим, пока в российском Минобороны традиционно отрицают нарушение границ страны НАТО, Минобороны Эстонии показывает карту, которая доказывает, что это ложь.
Министерство обороны России заявило, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств". Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
Там обратили внимание, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.
Напомним, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.