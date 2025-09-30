Атака РФ на Польшу и Эстонию: Рютте удивил заявлением

НАТО все еще не может понять, намеренно ли Россия атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши. Поэтому разбирается в этих вопросах. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса отметил, пока неизвестно, кто именно стоит за вторжением дронов в Дании.

"Когда речь идет о Польше и Эстонии — очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже, если и нет – это безрассудно и неприемлемо", — сказал генсек.

Марк Рютте настоял, что страны НАТО должны защитить свое небо, назвав инициативу "стены дронов" своевременной и необходимой.

Отметим, пока в российском Минобороны традиционно отрицают нарушение границ страны НАТО, Минобороны Эстонии показывает карту, которая доказывает, что это ложь.

Министерство обороны России заявило, что якобы пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств". Между тем министерство обороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех российских МиГ-31, которые 19 сентября почти 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Там обратили внимание, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. И напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства в 2025 году.

Напомним, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.



