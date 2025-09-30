Атака РФ на Польщу та Естонію: Рютте здивував заявою

НАТО все ще не може зрозуміти, чи Росія навмисно атакувала повітряний простір Естонії та Польщі. Тому розуміється на цих питаннях. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек Альянсу зазначив, поки невідомо, хто саме стоїть за вторгненням дронів у Данії.

"Коли йдеться про Польщу та Естонію — очевидно, що це росіяни. Ми ще з'ясовуємо, навмисне це чи ні. Але навіть якщо і ні — це безрозсудно та неприйнятно", — сказав генсек.

Марк Рютте наполягав, що країни НАТО мають захистити своє небо, назвавши ініціативу "стіни дронів" своєчасною та необхідною.

Зазначимо, поки в російському Міноборони традиційно заперечують порушення кордонів країни НАТО, Міноборони Естонії показує карту, яка доводить, що це брехня.

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і нібито "не порушував кордонів інших держав". Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Там звернули увагу, що літаки летіли з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. І нагадали, що це вже четверте порушення росіянами естонського повітряного простору у 2025 році.

Нагадаємо, російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO із посиланням на власні джерела.



