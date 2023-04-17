Аврора 23: ВСУ вместе с войсками 13 стран принимают участие в учениях в Швеции

Военная обучение "Аврора-23" началась 17 апреля 2023 года в Швеции, которая продлится в апреле и мае. Тренировки будут проходить совместно с международными партнерами. Украина также примет участие в этих учениях, пишут "Комментарии" со ссылкой на Вооруженные силы Швеции.



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Целью учений является усиление объединенного потенциала противодействия вооруженному нападению на Швецию. Обучение проводится в воздухе, на земле и на море во многих частях страны. Наибольшее внимание будет уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

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"Аврора 23" является крупнейшим национальным учением такого рода за более чем 25 лет. В обучении принимают участие 14 стран и около 26 000 военнослужащих и военнослужащих. Страны-участники, кроме Швеции, это США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция", — говорится на сайте военного ведомства.

Для проведения учений участники будут преимущественно использовать собственные учебные площадки и полигоны Вооруженных сил Швеции, но маневры также будут проходить и на частных территориях.

"Полеты боевой авиации, вертолетов, транспортной и другой авиации будут совершать из нескольких авиабаз и гражданских аэропортов", — добавляют шведские военные.

Напомним, "Комментарии" писали, что военные учения с привлечением сил Балтийской военно-морской базы Балтийского флота начались в Калининградской области России. Кроме того, РФ провела "внезапную проверку" готовности Тихоокеанского флота и намерена провести ракетные учения в районе южных Курил. В связи с чем Япония, не признающая суверенитет России над этими территориями, заявила протест РФ.