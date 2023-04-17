logo

BTC/USD

29364.66

ETH/USD

2076.13

LTC/USD

98.92

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Аврора 23: ВСУ вместе с войсками 13 стран принимают участие в учениях в Швеции
commentss НОВОСТИ Все новости

Аврора 23: ВСУ вместе с войсками 13 стран принимают участие в учениях в Швеции

Вооруженные Силы Украины принимают участие в самых больших за 25 лет национальных учениях Вооруженных Сил Королевства Швеция

сегодня, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Военная обучение "Аврора-23" началась 17 апреля 2023 года в Швеции, которая продлится в апреле и мае. Тренировки будут проходить совместно с международными партнерами. Украина также примет участие в этих учениях, пишут "Комментарии" со ссылкой на Вооруженные силы Швеции.

Аврора 23: ВСУ вместе с войсками 13 стран принимают участие в учениях в Швеции

Украинские военные приобщились к мощнейшей подготовке иностранных войск

Целью учений является усиление объединенного потенциала противодействия вооруженному нападению на Швецию. Обучение проводится в воздухе, на земле и на море во многих частях страны. Наибольшее внимание будет уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Аврора 23" является крупнейшим национальным учением такого рода за более чем 25 лет. В обучении принимают участие 14 стран и около 26 000 военнослужащих и военнослужащих. Страны-участники, кроме Швеции, это США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция", — говорится на сайте военного ведомства.

Для проведения учений участники будут преимущественно использовать собственные учебные площадки и полигоны Вооруженных сил Швеции, но маневры также будут проходить и на частных территориях.

"Полеты боевой авиации, вертолетов, транспортной и другой авиации будут совершать из нескольких авиабаз и гражданских аэропортов", — добавляют шведские военные.

Напомним, "Комментарии" писали, что военные учения с привлечением сил Балтийской военно-морской базы Балтийского флота начались в Калининградской области России. Кроме того, РФ провела "внезапную проверку" готовности Тихоокеанского флота и намерена провести ракетные учения в районе южных Курил. В связи с чем Япония, не признающая суверенитет России над этими территориями, заявила протест РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forsvarsmakten.se/en/activities/exercises/aurora-23/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!