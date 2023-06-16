Байден поддерживает вступление Украины в НАТО после завершения войны, но есть нюанс

Президент США Джо Байден считает правильным предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомыми с ходом этих разговоров.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

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По данным собеседников издания, во вторник во время переговоров Байдена и Столтенберга в Вашингтоне генсек НАТО озвучил мнение, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, следовательно, Киеву нет смысла ставить к выполнению ПДЧ, который ставили для всех восточноевропейских стран, который потом присоединились к Альянсу.

Реализация ПДЧ определяет конкретные критерии и реформы и может растянуться на годы и даже десятилетия. Глава Белого дома же ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех союзников.

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