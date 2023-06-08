Могут ли войска стран НАТО войти в Украину – как понимать заявление экс-генсека Альянса

Бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бывший глава НАТО Андерс Расмуссен. Фото: из открытых источников

Максимум, на что стоит рассчитывать Украине от НАТО как организации – это очередные заверения в поддержке ее курса на вступление после войны

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким комментарием:

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Ни в сторону решительного пресечения агрессии РФ, ни в сторону сворачивания поддержки Украины". "Заявления Расмуссена – это не более, чем озвученное желание человека, который давно симпатизирует Украине и ее борьбе против агрессивной России. Очередное варварское преступление недоимперии, породившее крупнейшую рукотворную катастрофу в Европе за последние 30 лет, пока не вызвало адекватной реакции мирового сообщества

Особое недоумение, продолжает эксперт, возникает из-за отсутствия активных действия со стороны мировых экологических активистов, которые способны требовать шагов для предотвращения всемирного потепления (хоть оно, возможно, случится лет через 50), но молчат насчет масштабнейшего бедствия, которое происходит здесь и сейчас.

фактически означает готовность этих стран вступать в прямые боестолкновения с РФ. А это куда важнее, чем расплывчатые обещания о членстве для Украины", – констатирует Александр Кочетков. "Максимум, на что стоит рассчитывать Украине от НАТО как организации – это очередные заверения в поддержке ее курса на вступление после войны. При этом не стоит забывать, что постепенно созревающая готовность конкретных стран-членов НАТО предоставить нам современную авиацию

Запад продолжает избегать прямого конфликта с РФ, а рашисты продолжают обходить санкции

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что сейчас сложно оценивать перспективы июльского саммита Альянса.

"Максимум, о чём сейчас можно говорить, это об усилении поддержки Украины вооружениями и боеприпасами. Возможны также более конкретные очертания касательно предоставления нам боевой авиации – истребителей F-16. Вопрос введения войск даже отдельными странами-членами НАТО вряд ли будет на повестке дня, независимо от того, какие решения примут на Вильнюсском саммите. Предусловий для этого нет", – отмечает эксперт.

Но, акцентирует он, если вспомнить ситуацию с агрессией Ирака против Кувейта, там была создана международная антииракская коалиция.

"И подобный аналог антипутинской коалиции – с введением войск – мог бы ускорить освобождение территорий Украины от рашистов. Однако, на сегодняшний день это вряд ли возможно. Запад продолжает избегать прямого конфликта с РФ. А рашисты продолжают обходить санкции, в том числе не без помощи некоторых стран-членов НАТО", – подчеркивает Сергей Войченко.

Так что, констатирует он, мы можем ожидать новых обещания для Украины в ракурсе нашей евроатлантической интеграции. А реальные безопасностные гарантии вряд ли получим.

"Хотя для НАТО нынешняя Украина была бы мощным пополнением — в ракурсе сильнейшей в Европе армии, имеющей невероятный боевой опыт", – уверен эксперт.

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