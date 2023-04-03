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Большое дипломатическое поражение Путина

Финляндия станет 31 членом НАТО. Таким образом, военный альянс будет иметь 1300 км общей границы с Россией. Именно НАТО позиционируется как величайший враг России.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Владимир Путин уверяет, что вступление Финляндии не волнует Российскую Федерацию, однако, по мнению аналитик по безопасности и обороне Майкла Кларка, это совсем не так. НАТО будет иметь 1300 км общей границы с Россией, а во вступлении скандинавской страны в НАТО должен сам Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Большое дипломатическое поражение Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия официально станет 31 страной военного альянса. Скандинавская страна, имеющая общую границу с Россией, подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022, после российского вторжения в Украину.


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По мнению военного аналитика Майкла Кларка Путин особенно переживает из-за этой ситуации, ведь у России будет 1300 км общей границы с НАТО.

"Это дает ему о чем беспокоиться… но он делает вид, что это на самом деле не имеет значения. Они будут принимать какие-либо меры, чтобы противостоять этому. Но на самом деле россияне ничего не могут сделать, и они не имеют достаточно войск, чтобы действительно обеспечить эту границу". , потому что они посылают все свои войска в Украину", — говорит Кларк.

Аналитик по безопасности и обороне считает, что Путин сам виноват в расширении НАТО, которое теперь будет иметь общую границу с РФ.

"Дело в том, что это большое дипломатическое поражение для него, породившее именно то, что, по его словам, эта война должна была предотвратить, а именно расширение НАТО", — говорит Майкл Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны.

Также "Комментарии" писали об Йенсе Столтенберге, который прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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