Большое дипломатическое поражение Путина

Владимир Путин уверяет, что вступление Финляндии не волнует Российскую Федерацию, однако, по мнению аналитик по безопасности и обороне Майкла Кларка, это совсем не так. НАТО будет иметь 1300 км общей границы с Россией, а во вступлении скандинавской страны в НАТО должен сам Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия официально станет 31 страной военного альянса. Скандинавская страна, имеющая общую границу с Россией, подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022, после российского вторжения в Украину.

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По мнению военного аналитика Майкла Кларка Путин особенно переживает из-за этой ситуации, ведь у России будет 1300 км общей границы с НАТО.

"Это дает ему о чем беспокоиться… но он делает вид, что это на самом деле не имеет значения. Они будут принимать какие-либо меры, чтобы противостоять этому. Но на самом деле россияне ничего не могут сделать, и они не имеют достаточно войск, чтобы действительно обеспечить эту границу". , потому что они посылают все свои войска в Украину", — говорит Кларк.

Аналитик по безопасности и обороне считает, что Путин сам виноват в расширении НАТО, которое теперь будет иметь общую границу с РФ.

"Дело в том, что это большое дипломатическое поражение для него, породившее именно то, что, по его словам, эта война должна была предотвратить, а именно расширение НАТО", — говорит Майкл Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны.

Также "Комментарии" писали об Йенсе Столтенберге, который прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс.