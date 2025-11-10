logo

Главная Новости Мир Польша В Польше заговорили о поражении Украины в войне: что в таком случае ждет поляков
НОВОСТИ

В Польше заговорили о поражении Украины в войне: что в таком случае ждет поляков

Дональд Туск завил, если Украина проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему

10 ноября 2025, 12:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине. В частности, если Украина проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. 

В Польше заговорили о поражении Украины в войне: что в таком случае ждет поляков

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, что Польша должна стратегически использовать свою ключевую позицию в регионе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать ухудшение ситуации над Вислой.

По словам Дональда Туска, геополитическое будущее Польши "будет выглядеть очень хорошо, если Украина не проиграет и если нам удастся преодолеть эту историческую польско-украинскую обиду".

"Построение прочных, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши", – оценил польский премьер.

Он подчеркнул, что мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что, если Киев проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему.

При этом Дональд Туск признался, что он в этом вопросе умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть.

Туск также упомянул об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта".

Решение сбить беспилотники он назвал сложным. 

"Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и нечаянно начать третью мировую войну", – сказал премьер, отметив при этом, что "поддаваться, терпеть провокации, ни к чему хорошему не приводит".

Читайте также на портале "Комментарии" — будут ли в Польше наказывать "за пропаганду бандеризма": как проголосовал Сейм.




Источник: https://wyborcza.pl/
