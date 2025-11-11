logo_ukra

Британські війська розпочали війну з Росією: на Заході зробили гучну заяву
НОВИНИ

Британські війська розпочали війну з Росією: на Заході зробили гучну заяву

The Telegraph пише про те, що союзники на Заході вчаться, як разом протистояти РФ у гібридній війні

11 листопада 2025, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все більше підтверджень, що Великобританія разом із союзниками в Європі та НАТО вступила в гібридну війну з Росією. Черговим підтвердженням цього є відправка військовослужбовців полку ВПС Великобританії (RAF Regiment) для допомоги бельгійському уряду у захисті його повітряного простору, аеропортів та критично важливої національної інфраструктури від російських дронов. Як передає портал "Коментарі", про це пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон.

Британські війська розпочали війну з Росією: на Заході зробили гучну заяву

Британські військові. Фото: з відкритих джерел

Оглядач зазначає, незважаючи на те, що немає прямого зв'язку в нальотах непізнаних дронів і Кремлем, все більше доказів, що за цими витівками стоїть саме Москва.

У матеріалі йдеться, що ключове завдання полку ВПС – захист аеродромів, високотехнологічних літаків та пілотів, тому їхнє розміщення в Європі виглядає цілком логічним. Саме військовослужбовці Королівської артилерії та інших армійських підрозділів навчені виконувати подібні завдання у бойових умовах на передовій.

При цьому оглядач повідомляє, що в Росії міф "про непереможну Червону армію" зникає. Одними з найефективніших операцій української армії та спецслужб стали удари дронів по критичній інфраструктурі Росії. Схоже, саме вони здатні найсильніше дестабілізувати режим Путіна, оскільки населення дедалі більше дратують перебої з перельотами, брак бензину і те, що російська військова машина не в змозі запобігти цим ударам.

Дрони стали універсальною "валютою" сучасної війни, і ті, хто контролює їх, забезпечуватимуть свободу маневру, контролюватимуть поле бою і, зрештою, результат війни. У разі гібридної війни полем бою стає все: житлові будинки, соціальні мережі. Гібридна війна може проникати у всі сфери життя, додає автор.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі заговорили про поразку України у війні: що в такому разі чекає на поляків.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/11/11/british-troops-engaged-against-putin-hybrid-offensive/
