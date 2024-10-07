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Будет ли Словакия блокировать путь к членству Украины в ЕС и НАТО: ответ Фицо

Премьер Словакии рассказал Шмыгалю о "холодном отношении" к Украине в НАТО

сегодня, 14:09 comments2123
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил заявление относительно своего негативного отношения к членству Украины в НАТО. Однако при этом глава правительства пообещал не блокировать путь в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", которое приводит его слова, сказанные на межправительственной встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем

Будет ли Словакия блокировать путь к членству Украины в ЕС и НАТО: ответ Фицо

НАТО. Фото из открытых источников

Роберт Фицо отметил, что Словакия не собирается блокировать присоединение Украины к ЕС. Это решение страна якобы поддерживает на 100%. Но, что касается членства Украины в НАТО, то Словакия действительно к этому относится "холодно".

"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас", – отметил словацкий премьер.

Он добавил, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине.

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими... Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем никаких препятствий класть на вашем пути", – добавил Фицо.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил категорически против полноценного присоединения Украины к НАТО. Глава правительства отметил, что ни одна страна не сможет стать полноправным членом блока, если не получит согласие на это абсолютно всех стран-членов. Об этом сообщает издание "Pravda".

"Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как глава партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", — сказал Фицо. 

Кроме того, Роберт Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны, которую Словакия хочет избежать.




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