Будет ли Словакия блокировать путь к членству Украины в ЕС и НАТО: ответ Фицо

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил заявление относительно своего негативного отношения к членству Украины в НАТО. Однако при этом глава правительства пообещал не блокировать путь в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", которое приводит его слова, сказанные на межправительственной встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем
НАТО. Фото из открытых источников
Роберт Фицо отметил, что Словакия не собирается блокировать присоединение Украины к ЕС. Это решение страна якобы поддерживает на 100%. Но, что касается членства Украины в НАТО, то Словакия действительно к этому относится "холодно".
Он добавил, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил категорически против полноценного присоединения Украины к НАТО. Глава правительства отметил, что ни одна страна не сможет стать полноправным членом блока, если не получит согласие на это абсолютно всех стран-членов. Об этом сообщает издание "Pravda".
Кроме того, Роберт Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны, которую Словакия хочет избежать.
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