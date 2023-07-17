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Был ли саммит НАТО успешным для Украины – украинцы выразили свое мнение

Большинство украинцев считают, что саммит НАТО в Вильнюсе был для Украины скорее успешным

сегодня, 18:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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На прошлой неделе безоговорочно в центре внимания был прошедший в Вильнюсе саммит НАТО. Вокруг итогового коммюнике, в котором упоминалось об Украине, уже было много разговоров. Украинцы имели возможность услышать мнение разных спикеров от власти, позицию западных партнеров Украины и, наконец, прийти к выводу, был ли этот саммит успешным для нашей страны. Социологи Active Group традиционно поинтересовались мнением украинцев относительно нашего движения в Североатлантический альянс.

Был ли саммит НАТО успешным для Украины – украинцы выразили свое мнение

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Как оказалось, подавляющее большинство, а именно 44,8% наших соотечественников считают, что саммит был для нас скорее успешным. Противоположной точки зрения придерживаются 22,4% украинцев. Именно столько называют саммит НАТО скорее неуспешным. Однако полностью успешным саммит для Украины считает лишь немногим более 6%. Полностью неуспешным данное мероприятие считает 8% респондентов.


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Также социологи поинтересовались мнением украинцев – достаточно ли мир поддерживает Украину военной помощью? Большинство украинцев, а чуть более 68% ответили, что поддержка мира есть, но она недостаточна. Около 22% украинцев ответили, что поддержка недостаточна. Однако есть и 7,5% респондентов, считающих, что поддержка достаточна.

Читайте на портале "Комментарии" — президенты воюющих стран прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе и гарантии безопасности, которые предоставляются Украине. Так, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что каждая договоренность теперь переводится в конкретные шаги, готовя почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне. Он также сообщил, что кроме "Большой семерки" (G7 – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) к гарантиям безопасности для Украины присоединились Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ. Журналисты издания "Комментарии" обсудили итоги саммита и евроатлантические перспективы Украины с экспертами.




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