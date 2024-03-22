Быть ли большой войне: в НАТО ответили, готовы ли к войне с Россией

Страны Североатлантического Альянса подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "АрмияInform" сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

Адмирал Бауэр обратил внимание, что в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны Альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

По словам военачальника, все страны НАТО отдают себе отчет, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на стороне Запада. Потому что враг решает, когда и где он будет атаковать, и как долго будет продолжаться конфликт. Роб Бауэр подчеркнул, Украина, к сожалению, уже в этом убедилась.

"Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", – высказался Роб Бауэр.

Что качается готовности к войне на восточном фланге НАТО, для которого потенциальные угрозы самые высокие, Роб Бауэр напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в настоящее время не просто проводит "специальную военную операцию" на территории Украины, а находится в состоянии войны. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину.