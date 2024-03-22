В НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину

Даже потенциальное решение какой-то из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех союзников, поэтому такие решения требуют консультаций между ними. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью АрмияInform заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, находясь с визитом в Киеве.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото из открытых источников

Бауэра спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, о чем поднялась дискуссия в последние недели после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Военачальник в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО и Альянс не имеет планов размещать их в Украине.

"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальными членами Альянса. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Роберт Бауэр.

Отметим, ранее Роберт Бауэр заявил, что война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.

"Эта война (Росси против Украины – ред.) связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле — демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", — заявил Роберт Бауэр.

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