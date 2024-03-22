logo

BTC/USD

64891.64

ETH/USD

3442.88

LTC/USD

83.63

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

42.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину

Адмирал Роб Бауэр заявил, что решение какой-то страны направить своих военных в Украину повлияет на всех

сегодня, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Даже потенциальное решение какой-то из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех союзников, поэтому такие решения требуют консультаций между ними. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью АрмияInform заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, находясь с визитом в Киеве.

В НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото из открытых источников

Бауэра спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, о чем поднялась дискуссия в последние недели после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Военачальник в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО и Альянс не имеет планов размещать их в Украине.

"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальными членами Альянса. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Роберт Бауэр. 

Отметим, ранее Роберт Бауэр заявил, что война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.

"Эта война (Росси против Украины – ред.) связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле — демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", — заявил Роберт Бауэр.

Читайте также на портале "Комментарии" — адмирал НАТО назвал самую "страшную ошибку" в войне РФ против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости