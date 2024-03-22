В НАТО ответили, что произойдет, если хотя бы одна страна Альянса отправит своих военных в Украину

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Кравцев Сергей
Даже потенциальное решение какой-то из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех союзников, поэтому такие решения требуют консультаций между ними. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью АрмияInform заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, находясь с визитом в Киеве.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото из открытых источников
Бауэра спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, о чем поднялась дискуссия в последние недели после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
Военачальник в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО и Альянс не имеет планов размещать их в Украине.
Отметим, ранее Роберт Бауэр заявил, что война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.
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