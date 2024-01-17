Чего ожидать Украине от саммита в Вашингтоне: в НАТО сделали заявление

Украина будет одним из приоритетов на следующем саммите лидеров стран НАТО. Он пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Мирча Джоанэ. Фото из открытых источников

"На нынешнем саммите в Вашингтоне мы пойдем дальше. Будем делать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей, наших наций и международной системы, основанной на правилах", — высказался замгенсека.

По его словам, на саммите обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной обороны. Поддержка Украины также будет одним из главных приоритетов саммита.

"Первое заседание Совета НАТО-Украина в формате начальников генеральных штабов – еще одно свидетельство нашей постоянной поддержки этой нации, ведь украинцы также борются вместе с нами. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру", — заявил Мирча Джоане.

Стоит отметить, сегодня и завтра в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО – Военного комитета альянса.

Также в Брюсселе 17 февраля запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженными силами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Минобороны Украины призвало правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях.

Ранее "Комментарии" писали — распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с Россией не является секретным разведывательным анализом. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, комментируя материал издания "Bild".



