Чего ожидать Украине от саммита в Вашингтоне: в НАТО сделали заявление

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Кравцев Сергей
Украина будет одним из приоритетов на следующем саммите лидеров стран НАТО. Он пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
Мирча Джоанэ. Фото из открытых источников
По его словам, на саммите обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной обороны. Поддержка Украины также будет одним из главных приоритетов саммита.
Стоит отметить, сегодня и завтра в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО – Военного комитета альянса.
Также в Брюсселе 17 февраля запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженными силами.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Минобороны Украины призвало правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях.
Ранее "Комментарии" писали — распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с Россией не является секретным разведывательным анализом. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, комментируя материал издания "Bild".
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Правдоруб
сегодня, 14:59
твари и лжецы конченные!!! вех вас на передовую в окопы что бы там это сказали когда вас путинские фашисты обстреливают убивают!!! кацапы права америка это пиндоия ибо так латентно может вести себя только пиндоия - еще в 2022 году можно было бы все прекратить, а они просто сливают Украину и не дали оружия для нападения и не дали войска, огневой поддержки, а только бла, бла, бла.