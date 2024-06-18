logo

BTC/USD

65635.44

ETH/USD

3439.76

LTC/USD

73.40

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Чем может помочь Украине доступ к американскому ядерному оружию
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем может помочь Украине доступ к американскому ядерному оружию

Украине было бы хорошо получить доступ к американскому ядерному оружию, сказал в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан

сегодня, 12:15
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

НАТО рассматривает возможность перевода своего ядерного потенциала в боевую готовность, являющуюся началом активации системы безопасности, считает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, обострение ситуации началось еще в 2014 году, когда кремлевский диктатор Владимир Путин аннексировал Крым и части Донбасса и Луганщины. Тогда европейские механизмы безопасности не отреагировали должным образом. В НАТО планируется развернуть ядерный потенциал, чтобы продемонстрировать его миру.

Чем может помочь Украине доступ к американскому ядерному оружию

Ядерное оружие

При этом Свитан отметил, что проверка ядерной безопасности включает по меньшей мере три компонента. Первый компонент – это боеголовки, хранящиеся в специальных хранилищах. Второй – это носители ядерных боеголовок, такие как ракеты, подлодки, авиация и артиллерия, а также тактические ядерные средства.

Эксперт подчеркнул, что все эти механизмы должны быть проверены и интегрированы в общую систему принятия решений, ведь в структурах НАТО 32 страны.

Свитан отмечает, что система управления ядерным оружием в Европе достаточно сложна. У НАТО есть три страны, обладающие собственным ядерным оружием – Великобритания, Франция и США. Кроме того, в рамках программы ядерного обмена американское ядерное оружие расположено в Турции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии. Польша и Швеция также могут стремиться к такому вооружению.

Свитан добавляет, что для Украины, вступая в НАТО, важно получить доступ к американскому ядерному оружию и разместить его на своей территории вместе с носителями. Это станет серьезным щитом от угроз России или построссийских государств, на которые она может распастись, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне роста угрозы со стороны России и Китая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/boyova-gotovnist-zbroyi-nato-dlya-chogo-tse-alyansu_n2577983
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости