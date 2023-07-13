Чем закончился саммит НАТО для Украины: главные итоги

Подводя итоги двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что хоть мы не получили приглашение в Альянс, зато нам точно дали понять, что мы там будем. Правда, пока – не ясно, когда именно. Однозначно – после войны, выстоять в которой нам обещали все партнеры, в том числе, закрепив это в гарантиях безопасности для Украины от "Большой семерки". Главными выводами после саммита с изданием "Комментарии" поделились эксперты.

Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: сайт Офиса президента

В Кремле понимают – после этого саммита шансы у россиян победить Украину значительно уменьшились

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Вильнюсский саммит НАТО не стал прорывом, но не стал и разочарованием. Он – это промежуточный этап перед вашингтонским, который пройдет в 2024-м году — юбилейном для НАТО, ведь блоку исполнится 75 лет. Думаю, именно там Украина получит приглашение в Альянс. При условии, что продемонстрирует волю к победе на полях сражений, а также – успехи в борьбе с коррупцией и укреплением демократических институций внутри страны".

По мнению эксперта, в течение ближайших месяцев Украина и НАТО в своих отношениях будут ориентироваться на практические результаты.

"Мы крайне заинтересованы в расширении номенклатуры поставок вооружений, а также наращивании ее количества. В создании совместных предприятий со странами Альянса по производству оружия и боеприпасов. Именно на это будет нацелено сотрудничество на протяжении ближайшего года, – прогнозирует Вадим Трюхан. – Уже сейчас есть анонсы о создании новых таких предприятий — украино-турецких, украино-немецких. Это лишь начало. Нам важно локализовать производство основных видов вооружений и боеприпасов на своей территории".

Российские пропагандисты будут кричать, что НАТО "кинуло" Украину, уверен эксперт. Хоть, по его мнению, в Кремле понимают – после этого саммита шансы у россиян победить Украину значительно уменьшились. Потому что государства-члены Альянса и блок в целом взяли на себя обязательство быть с Украиной до победного конца. А победный конец — это крах не просто российской агрессии, но и собственно РФ, констатирует Вадим Трюхан.

Международные процессы – вопрос не одного дня, но механизм запущен

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль перечисляет список важнейших достижений для нашей страны по итогам этого саммита.

1. ПДЧ меняется на приглашения в НАТО. После консультаций всех союзников и исполнения Украиной всех необходимых реформ (судебная, борьба с коррупцией и так далее).

2. Принята долгосрочная программа военной помощи для модернизации украинской армии и полноценного перехода на стандарты НАТО.

3. Запуск Совета Украина-НАТО в качестве платформы для консультаций в кризисных ситуациях.

4. Согласована совместная декларация стран "Большой семерки", к которым присоединились и государства Северной Европы. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины, которая является составляющей безопасности евроатлантического региона. Впереди — подписание двухсторонних соглашений о безопасности между Украиной и странами-подписантами декларации.

"Нам гарантируют военно-техническую и финансовую помощь, поддержку развития ВПК, обучение в сфере разведки и кибербезопасности, повышение стабильности наших экономики и энергетики, – перечисляет эксперт. – Активизируется работа над тем, чтобы РФ понесла ответственность за агрессию. Речь об усилении санкционного давления, заморозке активов, создании механизмов репараций и так далее".

По мнению Катерины Коваль, работа Офиса президента в этом направлении – очень успешна.

"Международные процессы – вопрос не одного дня. Но механизм запущен, — подчеркивает эксперт. – И мы показываем отличные результаты как на поле боя, так и на международном фронте".

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