Чем закончился саммит НАТО для Украины: главные итоги

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Кравцев Сергей
Подводя итоги двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что хоть мы не получили приглашение в Альянс, зато нам точно дали понять, что мы там будем. Правда, пока – не ясно, когда именно. Однозначно – после войны, выстоять в которой нам обещали все партнеры, в том числе, закрепив это в гарантиях безопасности для Украины от "Большой семерки". Главными выводами после саммита с изданием "Комментарии" поделились эксперты.
Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: сайт Офиса президента
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:
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По мнению эксперта, в течение ближайших месяцев Украина и НАТО в своих отношениях будут ориентироваться на практические результаты.
Российские пропагандисты будут кричать, что НАТО "кинуло" Украину, уверен эксперт. Хоть, по его мнению, в Кремле понимают – после этого саммита шансы у россиян победить Украину значительно уменьшились. Потому что государства-члены Альянса и блок в целом взяли на себя обязательство быть с Украиной до победного конца. А победный конец — это крах не просто российской агрессии, но и собственно РФ, констатирует Вадим Трюхан.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль перечисляет список важнейших достижений для нашей страны по итогам этого саммита.
1. ПДЧ меняется на приглашения в НАТО. После консультаций всех союзников и исполнения Украиной всех необходимых реформ (судебная, борьба с коррупцией и так далее).
2. Принята долгосрочная программа военной помощи для модернизации украинской армии и полноценного перехода на стандарты НАТО.
3. Запуск Совета Украина-НАТО в качестве платформы для консультаций в кризисных ситуациях.
4. Согласована совместная декларация стран "Большой семерки", к которым присоединились и государства Северной Европы. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины, которая является составляющей безопасности евроатлантического региона. Впереди — подписание двухсторонних соглашений о безопасности между Украиной и странами-подписантами декларации.
По мнению Катерины Коваль, работа Офиса президента в этом направлении – очень успешна.
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