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Разочарование или успех - что получила Украина от первого дня саммита НАТО

Несмотря на попытку Зеленского в последний момент повлиять на окончательное решение НАТО путем «жесткой дипломатии», слово «invite» (приглашение) в итоговом коммюнике так и не прозвучало

сегодня, 10:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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В среду, 12 июля, в литовской столице состоится второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая тамВедь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Разочарование или успех - что получила Украина от первого дня саммита НАТО

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Для Украины первый день саммита НАТО стал разочарованием

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что первый день саммита НАТО закончился весьма противоречиво, несмотря на оптимистические ожидания, связанные с тем, что президент Зеленский всё-таки поехал в Вильнюс. Украина не получила приглашения, на котором настаивало украинские руководство.


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"Какие выводы можно сделать? Для Украины первый день стал разочарованием, – считает эксперт. – Несмотря на попытку Владимира Зеленского в последний момент повлиять на окончательное решение путем "жесткой дипломатии", как назвала его вчерашние заявления зарубежная прессаслово "invite" (приглашение) в итоговом коммюнике так и не прозвучало. Также не был озвучен четкий план и сроки, когда двери Альянса будут не просто открыты, но и готовы принимать гостей".

Горькая пилюля неопределенности была подслащена отменой ПДЧ на пути вступления Украины в НАТОотмечает Анна Малкина. Однако, по ее мнению, в общем контексте это вообще ни на что не влияет.

"Формулировка о присоединении Украины к Альянсу "после окончания войны" полностью нивелирует все заверения о горячем стремлении видеть нашу страну в блоке. Ведь на сегодняшний день никто не имеет понимания, когда, а главное – чем – эта война может закончиться. Из хорошего – создание Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. И хоть эти консультации и так проводятся, но формализация отношений – это прогресс, создание институции, вмонтированной в общую бюрократическую систему НАТО, что само по себе является важным шагом", – поясняет политолог.

Она также считает, что первый день саммита показал готовность всех участников продолжать серьезно вкладываться в общую работу в виде утверждения новых планов обороны и увеличения оборонных бюджетов.

"Единство было продемонстрировано и касательно понимания реальности угрозы со стороны РФ для Восточной Европы. Однако касательно перспектив Украины мнения разошлись радикально, – акцентирует Анна Малкина. – И это означает, что впереди ожесточенная дипломатическая борьба, у которой есть все шансы закончиться новым, благоприятным для нас, решением. Ведь саммит не последний". 

Что касается Российской Федерации, то там результатами первого дня саммита удовлетвореныотмечает эксперт. Он обращает внимание, что в стране-агрессоре в официальных заявлениях озабочены лишь поставками кассетных боеприпасов США и ракетами Sculp Францией.

"Для Кремля вчерашнее коммюнике Альянса означает, что "не всё так однозначно" – и РФ по прежнему остается мощным геополитическим игроком, с которым считаются, которого не хотят злить. И который может диктовать условия", – констатирует Анна Малкина.

Нас никто не бросает, нас никто не оставляет на произвол судьбы

Политтехнолог Петр Охотин уверен, что по итогам первого дня саммита нет причин для паники.

"На встрече принято основное решения – продолжение помощи Украине. А также проговорена сама возможность вступления в НАТО. Всем, кто в Байдене, Макроне или Шольце хочет видеть Санта Клауса, просто напомню: западные политики живут в своих электоральных циклах. И решение принимается в соответствии с этим", – поясняет эксперт.

Нас никто не бросает. Нас никто не оставляет на произвол судьбы, акцентирует он.

"В Вильнюсе проходит взрослый разговор на серьезные темы. Места для чудес нет, но и унывать нечего", – считает Петр Охотин.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят упреки Зеленского в адрес союзников – может ли это изменить решение НАТО.



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Источник: https://comments.ua/
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