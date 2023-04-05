Член НАТО назвал визит Кулебы в штаб-квартиру «нарушением единства» Альянса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе является "нарушением единства" военного альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter госсекретаря по международным коммуникациям Золтана Ковача.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

4 апреля в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран НАТО и других политиков. Параллельно с этим проводилось празднование 74-й годовщины по случаю создания военного альянса и присоединения Финляндии к НАТО. Среди приглашенных членов на эти события также был глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что вызвало критику со стороны его венгерского коллеги.

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"Приглашение министра иностранных дел Украины на встречу министров иностранных дел является нарушением единства НАТО", — пишет слова Сийярто Золтан Ковач.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто выставил условие из-за выполнения которого его страна будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Венгрия поддержит интеграционные усилия Украины только при условии возобновления прав венгров в Закарпатье", — сказал Петер Сийярто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Украинский дипломат отметил, что вступление северной страны олицетворяет изменение стратегии НАТО и усиливает безопасность в Европе. Однако Кулеба добавил, что Европа будет действительно в безопасности, когда Украина станет членом военного альянса.

Также "Комментарии" писали, что соперник России проведет совместные военные учения с НАТО. Балканская страна с начала вторжения России в Украину объявила, что не будет проводить военные учения.