Члены Альянса игнорируют выполнение обещания, которое дали Украине на саммите НАТО

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Ткачик Олеся
Некоторые страны НАТО, которые поддерживают Украину, задерживают свои обещания по ускорению поставок систем ПВО и другого военного оборудования для защиты от российских атак. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные в этой ситуации.
НАТО и Украина
Согласно информации издания, несколько членов альянса до сих пор не выполнили своих обязательств, подтвержденных на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом месяце. В частности, речь идет об обещаниях послать не менее пяти дополнительных систем дальнего радиуса действия.
Один из чиновников отметил, что поддержка союзников Украины остается неравномерной, в то время как Россия продолжает свою военную экспансию. Другой чиновник сообщил, что некоторые союзники отстают в поставке военной техники для украинских резервов, что влияет на обороноспособность страны.
Издание подчеркивает, что с приближением третьей зимы в условиях войны Украина сталкивается с дополнительными вызовами. В стране действуют графики отключений электроэнергии из-за дефицита, вызванного разрушением энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа призвал союзников ускорить поставки помощи, поскольку в текущем месяце Вооруженные силы Украины провели неожиданное наступление на территорию России.
Обещания НАТО по противовоздушной обороне, являющиеся центральным элементом поддержки на июльском саммите альянса, включают уже обещанные поставки. Президент США Джо Байден назвал эти обязательства "историческими".
США, Германия и Румыния должны были отправить по одному комплексу Patriot, а четвертый комплекс должен быть обеспечен компонентами из нескольких стран. Италия пообещала предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США намеревались передать Украине системы "Патриот".
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