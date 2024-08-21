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Члены Альянса игнорируют выполнение обещания, которое дали Украине на саммите НАТО

Члены Альянса задерживают поставки систем ПВО, которые обещали Украине на саммите НАТО

сегодня, 19:27
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Ткачик Олеся

Некоторые страны НАТО, которые поддерживают Украину, задерживают свои обещания по ускорению поставок систем ПВО и другого военного оборудования для защиты от российских атак. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные в этой ситуации.

Члены Альянса игнорируют выполнение обещания, которое дали Украине на саммите НАТО

НАТО и Украина

Согласно информации издания, несколько членов альянса до сих пор не выполнили своих обязательств, подтвержденных на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом месяце. В частности, речь идет об обещаниях послать не менее пяти дополнительных систем дальнего радиуса действия.

Один из чиновников отметил, что поддержка союзников Украины остается неравномерной, в то время как Россия продолжает свою военную экспансию. Другой чиновник сообщил, что некоторые союзники отстают в поставке военной техники для украинских резервов, что влияет на обороноспособность страны.

Издание подчеркивает, что с приближением третьей зимы в условиях войны Украина сталкивается с дополнительными вызовами. В стране действуют графики отключений электроэнергии из-за дефицита, вызванного разрушением энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа призвал союзников ускорить поставки помощи, поскольку в текущем месяце Вооруженные силы Украины провели неожиданное наступление на территорию России.

'На войне нет отпусков. Требуются решения и своевременная логистика для реализации обещанной помощи. Особенно обращаюсь в США, Британию и Францию", – подчеркнул Зеленский.

Обещания НАТО по противовоздушной обороне, являющиеся центральным элементом поддержки на июльском саммите альянса, включают уже обещанные поставки. Президент США Джо Байден назвал эти обязательства "историческими".

США, Германия и Румыния должны были отправить по одному комплексу Patriot, а четвертый комплекс должен быть обеспечен компонентами из нескольких стран. Италия пообещала предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США намеревались передать Украине системы "Патриот".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-20/some-ukraine-are-failing-to-follow-through-on-air-defense-pledges
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