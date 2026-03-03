Что будет с поддержкой Украины из-за войны в Иране: Рютте насторожил заявлением

Генсек НАТО Марк Рютте обратился с призывом к союзникам не ослаблять поддержку Украины на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рютте сделал в интервью ARD.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса акцентировал, что НАТО не присоединяется к операциям США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.

В то же время Рютте высказал мнение, что российская война против Украины должна оставаться в фокусе внимания Альянса.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, а также обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе", – сказал генсек.

Он также выразил убеждение, что военная операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов системы противовоздушной обороны в США.

Кроме того, Рютте отверг возможность распространения военных действий на территорию стран-членов НАТО, в частности Турции.

"Абсолютно никто не верит, что НАТО будет вмешиваться в это дело. Речь идет об Иране, регионе Персидского залива. Все это находится за пределами территории НАТО", – ответил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские столицы все тревожнее смотрят на Ближний Восток. Как сообщает Politico, в ЕС опасаются: операция президента США Дональд Трамп против Ирана может отодвинуть войну России против Украины на второй план.

В Пентагоне и Белом доме приоритетом названа иранская кампания. Хотя Трамп заявил, что операция продлится около четырех недель, он допустил и более затяжной сценарий. Аналитики предупреждают: если конфликт перерастет в масштабную войну, США будет сложно быстро из него выйти.



