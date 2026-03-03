logo_ukra

Що буде з підтримкою України через війну в Ірані: Рютте насторожив заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде з підтримкою України через війну в Ірані: Рютте насторожив заявою

Звертаючись до союзників Рютте заявив, що незважаючи на війну на Близькому Сході, Україна все ще потребує підтримки Заходу

3 березня 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте звернувся із закликом до союзників не послаблювати підтримку України на тлі посилення військової напруги на Близькому Сході. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Рютте зробив в інтерв'ю ARD.

Що буде з підтримкою України через війну в Ірані: Рютте насторожив заявою

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не приєднується до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм у логістичних питаннях, як це робить Великобританія.

Водночас, Рютте висловив думку, що російська війна проти України має залишатися у фокусі уваги Альянсу.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якнайсильнішою в цій боротьбі", – сказав генсек.

Він також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів системи протиповітряної оборони у США.

Крім того, Рютте відкинув можливість розповсюдження військових дій на територію країн-членів НАТО, зокрема Туреччини.

"Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО втручатиметься в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це знаходиться за межами території НАТО", — відповів чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські столиці дедалі тривожніше дивляться на Близький Схід. Як повідомляє Politico, у ЄС побоюються: операція президента США Дональд Трамп проти Ірану може відсунути війну Росії проти України на другий план.

У Пентагоні та Білому домі пріоритетом названо іранську кампанію. Хоча Трамп заявив, що операція триватиме близько чотирьох тижнів, він допустив і затяжніший сценарій. Аналітики попереджають: якщо конфлікт переросте у масштабну війну, США буде складно швидко вийти з нього.




Джерело: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-usa-israel-iran-100.html
