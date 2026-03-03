Що буде з підтримкою України через війну в Ірані: Рютте насторожив заявою

Рубрики
Генсек НАТО Марк Рютте звернувся із закликом до союзників не послаблювати підтримку України на тлі посилення військової напруги на Близькому Сході. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Рютте зробив в інтерв'ю ARD.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не приєднується до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм у логістичних питаннях, як це робить Великобританія.
Водночас, Рютте висловив думку, що російська війна проти України має залишатися у фокусі уваги Альянсу.
Він також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів системи протиповітряної оборони у США.
Крім того, Рютте відкинув можливість розповсюдження військових дій на територію країн-членів НАТО, зокрема Туреччини.
Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські столиці дедалі тривожніше дивляться на Близький Схід. Як повідомляє Politico, у ЄС побоюються: операція президента США Дональд Трамп проти Ірану може відсунути війну Росії проти України на другий план.
У Пентагоні та Білому домі пріоритетом названо іранську кампанію. Хоча Трамп заявив, що операція триватиме близько чотирьох тижнів, він допустив і затяжніший сценарій. Аналітики попереджають: якщо конфлікт переросте у масштабну війну, США буде складно швидко вийти з нього.