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Что на самом деле скрывается за «необратимым путем» Украине в НАТО: в Венгрии сделали заявление

В Венгрии намекнули, что о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем не может быть и речи

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство Украины в НАТО не представляется возможным из-за риска прямого конфликта с Россией. Поэтому на сегодняшний день за громкими формулировками о сближении Украины и НАТО не может стоять чего-то более. Как передает портал "Комментарии", об этом написал в соцсети Х спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Что на самом деле скрывается за «необратимым путем» Украине в НАТО: в Венгрии сделали заявление

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Он отметил противоречие в подходе НАТО, отметив, что, хотя некоторые лидеры предлагают более тесные связи, они знают, что полноправное членство невозможно", – отметил спикер.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только с условием, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно.

"Он также раскритиковал изменение критериев хорошего союзника по НАТО, которые теперь, похоже, включают поддержку Украины, а не фокус на коллективной обороне и внутренней силе", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В частности, там говорится о том, союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО, пишет Reuters. Кроме того, в тексте подтверждается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Публичном форуме НАТО в рамках саммита в Вашингтоне, намекнул, что членству Украины в Альянсе должно предшествовать прекращение войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — необратимый путь, но не более: НАТО назвало условие приглашения Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай сделал свой выбор в войне РФ против Украины: какое решение теперь готовит НАТО.




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Обсуждения

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Богдан

сегодня, 11:25

Пахолки москальські - срані мадяри - нехай не командують і перестануть сраку лизати хуйлові і іже з ним! Продались з кісточками!

думка

сегодня, 08:51

Україні не бачити НАТО як свої вуха. : на території України проходять бойові дії з рашою; корупція зашкалює, відсутня боборонна індустрія, розвалена економіка , кому потрібний такий гімарой і най головніше - натовці будуть рахуватися з думкою раші, так як перемогти рашу на полі бою в даний час не реально. Тут раша диктатор правий в росії владу може змінити тільки народ. А це народ не проти такого стану як є!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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