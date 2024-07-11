Что на самом деле скрывается за «необратимым путем» Украине в НАТО: в Венгрии сделали заявление

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Кравцев Сергей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство Украины в НАТО не представляется возможным из-за риска прямого конфликта с Россией. Поэтому на сегодняшний день за громкими формулировками о сближении Украины и НАТО не может стоять чего-то более. Как передает портал "Комментарии", об этом написал в соцсети Х спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только с условием, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно.
Стоит отметить, страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В частности, там говорится о том, союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО, пишет Reuters. Кроме того, в тексте подтверждается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Публичном форуме НАТО в рамках саммита в Вашингтоне, намекнул, что членству Украины в Альянсе должно предшествовать прекращение войны.
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Богдан
сегодня, 11:25
Пахолки москальські - срані мадяри - нехай не командують і перестануть сраку лизати хуйлові і іже з ним! Продались з кісточками!
думка
сегодня, 08:51
Україні не бачити НАТО як свої вуха. : на території України проходять бойові дії з рашою; корупція зашкалює, відсутня боборонна індустрія, розвалена економіка , кому потрібний такий гімарой і най головніше - натовці будуть рахуватися з думкою раші, так як перемогти рашу на полі бою в даний час не реально. Тут раша диктатор правий в росії владу може змінити тільки народ. А це народ не проти такого стану як є!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!