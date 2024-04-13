Что не так с НАТО: эксперт назвал ключевую проблему Альянса

Ключевая проблема НАТО – форма коммуникации внутри блока, которая ни в коем случае не позволяет принимать оперативные решения, считает политолог Игорь Чаленко.

НАТО теряет оперативность. Фото из открытых источников

"В 1950-60-х годах, когда в Альянсе было 12 членов, находившихся на одной волне, у НАТО была возможность быстро принимать консенсусные решения. Сейчас, когда в блоке более 30 стран, включая Венгрию, ситуация кардинально изменилась. Создается впечатление, что Альянс слишком расширился", — подчеркнул Игорь Чаленко.

В то же время, несмотря на значительные недостатки, отметил политолог, у НАТО до сих пор есть важная ценность. А именно возможность коммуникации внутри западного мира и стандартизации всех процессов в Альянсе.

"Это позволяет создавать малые союзы на базе стандартов НАТО. Альянс можно и дальше расширять, но параллельно должны создаваться малые военно-политические союзы", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".