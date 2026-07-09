Что показал саммит НАТО: почему о духе Анкориджа уже нет смысла говорить

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Кравцев Сергей
Саммит НАТО в Анкаре не безосновательно называют важным для Украины. Как минимум об этом можно говорить, учитывая те заявления, которые прозвучали на мероприятии. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Саммит НАТО. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что первое на что нужно обратить внимание, это на то, что появился "дух любви и единства", как сказал Дональд Трамп, что можно охарактеризовать как возвращение консенсуса в трансатлантические отношения.
Эксперт отметил, что третий момент не менее важен. Он касается фиксации обязательства Альянса выделить в этом году Украине 70 млрд евро, и не менее – в следующем. Также прозвучали слова о согласии США по лицензии Украины на производство ракет для систем Patriot. Кроме того, как сказал Марк Рютте, речь идет о производстве и других видов американских вооружений в Европе.
Читайте на портале "Комментарии" — саммит НАТО в Турции стал площадкой для неожиданного изменения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Если еще несколько месяцев назад американский лидер открыто критиковал Владимира Зеленского, то теперь его заявления повлекли за собой осторожный оптимизм среди европейских союзников, увидевших признаки возможного пересмотра политики Вашингтона.