Что показал саммит НАТО: почему о духе Анкориджа уже нет смысла говорить

Саммит НАТО в Анкаре не безосновательно называют важным для Украины. Как минимум об этом можно говорить, учитывая те заявления, которые прозвучали на мероприятии. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первое на что нужно обратить внимание, это на то, что появился "дух любви и единства", как сказал Дональд Трамп, что можно охарактеризовать как возвращение консенсуса в трансатлантические отношения.

"Второй момент – долгосрочность решений, то есть по сути новая стратегия сдерживания, в которой Украина занимает значимое место, а Россия указана долгосрочной угрозой", — говорит аналитик.

Эксперт отметил, что третий момент не менее важен. Он касается фиксации обязательства Альянса выделить в этом году Украине 70 млрд евро, и не менее – в следующем. Также прозвучали слова о согласии США по лицензии Украины на производство ракет для систем Patriot. Кроме того, как сказал Марк Рютте, речь идет о производстве и других видов американских вооружений в Европе.

"В целом консенсус – это взаимодополняемость ресурсов и возможностей. При том, что НАТО 3.0 — это о европеизации Альянса, выглядит так, что все же баланс безопасности участия между США и Европой удалось найти. Европа находится на пути значительных трансформаций, в которых, уж точно можно сказать, инвестиции в украинскую оборонную сферу – это инвестиции и в собственную безопасность", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — саммит НАТО в Турции стал площадкой для неожиданного изменения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Если еще несколько месяцев назад американский лидер открыто критиковал Владимира Зеленского, то теперь его заявления повлекли за собой осторожный оптимизм среди европейских союзников, увидевших признаки возможного пересмотра политики Вашингтона.



