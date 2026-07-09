Що показав саміт НАТО: чому про дух Анкоріджу вже немає сенсу говорити

Саміт НАТО в Анкарі не безпідставно називають важливим для України. Як мінімум про це можна говорити, враховуючи ті заяви, які пролунали на заході. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Експерт зазначив, перше на що потрібно звернути увагу, це на те, що з’явився "дух любові та єдності", як сказав Дональд Трамп, що можна охарактеризувати як повернення консенсусу у трансатлантичні відносини.

"Другий момент – довгостроковість рішень, тобто, по суті, нова стратегія стримування, у якій Україна займає значиме місце, а Росія вказана довгостроковою загрозою", — говорить аналітик.

Експерт зауважив, третій момент не менш важливий. Він стосується фіксації зобов’язання Альянсу виділити цього року Україні 70 млрд євро, і не менше — наступного. Також пролунали слова про згоду США щодо ліцензії Україні на виробництво ракет для систем Patriot. Крім того, як сказав Марк Рютте, йдеться про виробництво й інших видів американських озброєнь у Європі.

"Загалом, консенсус – це взаємодоповнюваність ресурсів та можливостей. При тому, що НАТО 3.0 — це про європеїзацію Альянсу, виглядає так, що, все ж, баланс безпекової участі між США та Європою вдалось знайти. Європа знаходиться на шляху значних трансформацій, у яких, уже точно можна сказати, інвестиції в українську оборонну сферу – це інвестиції й у власну безпеку", – зазначив експерт.

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