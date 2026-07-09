Трамп несподівано змінив курс щодо України: в НАТО заговорили про переломний момент

Саміт НАТО в Туреччині став майданчиком для несподіваної зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо України. Якщо ще кілька місяців тому американський лідер відкрито критикував Володимира Зеленського, то тепер його заяви спричинили обережний оптимізм серед європейських союзників, які побачили ознаки можливого перегляду політики Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як пише Financial Times, представники країн НАТО давно очікували, що Трамп знову висловить претензії до союзників, проте головною подією зустрічі стало не це. Найбільшу увагу привернув його помітно більш доброзичливе ставлення до України. За словами одного із дипломатів Альянсу, американський президент традиційно симпатизує тим, хто демонструє успіхи, а останні події на фронті могли змінити його сприйняття ситуації.

Незважаючи на чергову критику на адресу низки європейських держав, включаючи Іспанію, Німеччину, Велику Британію та Італію, в кулуарах саміту обговорювали передусім розмову Трампа із Зеленським. Президент США публічно заявив, що між ними склалися добрі стосунки та висловив упевненість у майбутньому України. Ці слова різко контрастували із напруженою зустріччю у Білому домі кількома місяцями раніше.

За даними видання, адміністрація США також розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot. Експерти вважають, що подібне рішення здатне значно посилити українську протиповітряну оборону та змінити стратегічні розрахунки Кремля.

Аналітики зазначають, що Трампа поінформували про успіхи українських сил та зростання ефективності застосування далекобійних безпілотників. Це, на їхню думку, вплинуло зміну його позиції. Європейські чиновники розраховують, що новий тон Вашингтона стане не одноразовою дипломатичною акцією, а свідченням посилення американської підтримки Києва та додаткового тиску на Росію.

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