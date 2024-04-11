Что ждет НАТО: СМИ узнали, почему взгляды Байдена не менее опасны, чем Трампа

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выражает антинатовские взгляды, аргументируя это тем, что европейцы тратят недостаточно на оборону. В то же время сторонники президента США Джо Байдена отмечают, что процветание Америки связано с европейской безопасностью. Но центр тяжести НАТО сместился на восток, и демократы не успевают за этим. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall street Journal".
Байден и Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ акцентирует внимание на том, какая борьба развернулась за пост генерального секретаря НАТО. Так, позиция премьер-министра Эстонии Каи Каллас бросила вызов западноевропейскому общепринятому мнению, и ее кандидатуру отвергли как слишком агрессивную в отношении России. Таким образом, соревноваться между собой остались премьер-министром Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, и Байден пока поддерживает первого.
В то же время, отмечает издание, это противоречит Стратегии национальной обороны Администрации Байдена, которая заключается в усилении возможностей союзников. А в процентах от валового внутреннего продукта большинство восточноевропейских государств тратят больше, чем их западные коллеги.
Также издание "Комментарии" сообщало – чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО.
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