Что ждет НАТО: СМИ узнали, почему взгляды Байдена не менее опасны, чем Трампа

Бывший глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выражает антинатовские взгляды, аргументируя это тем, что европейцы тратят недостаточно на оборону. В то же время сторонники президента США Джо Байдена отмечают, что процветание Америки связано с европейской безопасностью. Но центр тяжести НАТО сместился на восток, и демократы не успевают за этим. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall street Journal".

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ акцентирует внимание на том, какая борьба развернулась за пост генерального секретаря НАТО. Так, позиция премьер-министра Эстонии Каи Каллас бросила вызов западноевропейскому общепринятому мнению, и ее кандидатуру отвергли как слишком агрессивную в отношении России. Таким образом, соревноваться между собой остались премьер-министром Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, и Байден пока поддерживает первого.

В то же время, отмечает издание, это противоречит Стратегии национальной обороны Администрации Байдена, которая заключается в усилении возможностей союзников. А в процентах от валового внутреннего продукта большинство восточноевропейских государств тратят больше, чем их западные коллеги.

"Фаворитизм Вашингтона помогает западным европейцам доминировать в НАТО спустя десятилетия после того, как бывшие коммунистические страны начали присоединяться к альянсу. Прошло четверть века с тех пор, как НАТО начало расширяться на восток, но ни один генеральный секретарь и только один заместитель были гражданами кого-то из новых членов. Ни один из восьми нынешних помощников генерального секретаря НАТО не из Восточной Европы", — пишет издание.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО.



