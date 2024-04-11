Чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО

США в 2022-м году и США в 2024-м – это как бы две совершенно разные страны в поддержке Украины в войне с Россией. В настоящее время Вашингтон не только заморозил поставки такого необходимого нам оружия, но и удивляет своей позицией, намекая, что пока против вступления Украины в НАТО. Чего боятся США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Украина - США. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена не может решиться на решительный шаг

Бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в эфире общенационального телемарафона подтвердил, что в настоящее время США выступают против вступления Украины в НАТО. Все из-за опасений эскалации или разрешения более масштабной войны, считает политик.

"Они заняли такую позицию, это выглядит очень понятно. Я думаю, что беспокойство администрации Байдена состоит в том, чтобы избежать эскалации войны или развязывания войны большего масштаба", – высказался Курт Волкер.

Белый дом боится подталкивать Кремль к эскалации

Эксперт по внешней и безопасности политики "Центра оборонных стратегий" дипломат Александр Хара в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что США не имеют рычагов влияния, чтобы заставить Украину удержаться от ударов по территории России и это очень сильно беспокоит боящийся эскалации Вашингтон со стороны России.

По мнению Александра Хары, страх Соединенных Штатов перед эскалацией со стороны России вынуждает их ограничивать военную помощь Украине.

"В общем, Ллойд Остин озвучил позицию США по ударам Украины по российским НПЗ в рамках провальной стратегии администрации Байдена по поводу сдерживания ударов Киева по территории РФ. Эта стратегия заключается в том, что нельзя подталкивать Кремль к эскалации. В рамках этой стратегии соответственно партнеры и предоставляют нам помощь", – объяснил дипломат.

Александр Хара считает, что эта стратегия является причиной того, что США предоставляют только оружие, которое нельзя применять для ударов по территории России, а потому невозможно перенести войну на ее территорию.

"С другой стороны, они никак не могут повлиять на удары по территории РФ, поскольку Украина борется за свое выживание", – отметил эксперт.

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