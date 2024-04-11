Чего боятся США: почему против вступления Украины в НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США в 2022-м году и США в 2024-м – это как бы две совершенно разные страны в поддержке Украины в войне с Россией. В настоящее время Вашингтон не только заморозил поставки такого необходимого нам оружия, но и удивляет своей позицией, намекая, что пока против вступления Украины в НАТО. Чего боятся США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Украина - США. Фото: из открытых источников
Бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в эфире общенационального телемарафона подтвердил, что в настоящее время США выступают против вступления Украины в НАТО. Все из-за опасений эскалации или разрешения более масштабной войны, считает политик.
Эксперт по внешней и безопасности политики "Центра оборонных стратегий" дипломат Александр Хара в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что США не имеют рычагов влияния, чтобы заставить Украину удержаться от ударов по территории России и это очень сильно беспокоит боящийся эскалации Вашингтон со стороны России.
По мнению Александра Хары, страх Соединенных Штатов перед эскалацией со стороны России вынуждает их ограничивать военную помощь Украине.
Александр Хара считает, что эта стратегия является причиной того, что США предоставляют только оружие, которое нельзя применять для ударов по территории России, а потому невозможно перенести войну на ее территорию.
Читайте на портале "Комментарии" — главный вопрос вокруг выделения США помощи Украине: действительно ли дело только в Трампе.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!