Давление Трампа сработала: зачем Рютте срочно собирает гигантов ВПК

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен потребовать от крупнейших оборонных компаний Европы срочно увеличить инвестиции и ускорить производство вооружений. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Альянс пытается укрепить военный потенциал Европы и одновременно выполнить жесткие требования президента США Дональд Трамп по росту оборонных расходов.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

На следующей неделе в Брюсселе Рютте проведет закрытую встречу с руководителями ведущих европейских оборонных концернов. Главная цель – заставить производителей оружия действовать быстрее на фоне растущих угроз безопасности и подготовки к ключевому саммиту НАТО, который состоится в июле в Анкаре.

По данным FT, компаниям уже направили запросы с требованием предоставить информацию о новых инвестициях, возможностях расширения производства и сроках увеличения поставок вооружений. Особое внимание НАТО уделяет системам противовоздушной обороны, дальнобойным ракетам и боеприпасам.

Источники из оборонной отрасли отмечают, что Марк Рютте регулярно контактирует с военными корпорациями, однако столь масштабный сбор представителей европейского ВПК является необычным сигналом. В НАТО хотят показать союзникам и Вашингтону, что Европа готова ускорить перевооружение континента.

Ожидается, что во встрече примут участие представители крупнейших производителей оружия Европы, включая Rheinmetall, Airbus, Saab, Leonardo, Safran и MBDA.

На фоне войны в Украине и растущей напряженности с Россией НАТО стремится резко увеличить объемы производства оружия, поскольку существующих мощностей уже недостаточно для долгосрочного противостояния. Давление со стороны Трампа, который требует от европейских союзников тратить больше на оборону, лишь ускоряет этот процесс.

В Альянсе рассчитывают, что уже летом смогут объявить о новых масштабных программах расширения военного производства по всей Европе.

