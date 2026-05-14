logo

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рубио подверг сомнению дальнейшее существование НАТО: действительно ли Альянсу пришел конец
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубио подверг сомнению дальнейшее существование НАТО: действительно ли Альянсу пришел конец

Госсекретарь США обвинил отдельные страны Альянса в измене интересов Вашингтона и подверг сомнению пользу НАТО для Америки

14 мая 2026, 12:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио публично поставил под вопрос эффективность и даже смысл существования НАТО после того, как ряд союзников отказал Вашингтону в использовании своих военных баз для операций против Ирана. В интервью Fox News Рубио заявил, что одной из ключевых причин поддержки НАТО со стороны США всегда была возможность размещения американских военных баз и оперативного использования партнерских инфраструктуры в критические моменты.

Рубио подверг сомнению дальнейшее существование НАТО: действительно ли Альянсу пришел конец

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Однако, по его словам, в ходе конфликта с Ираном некоторые союзники фактически заблокировали такое сотрудничество.

Больше критики досталось Испании. Марко Рубио заявил, что поведение Мадрида было "просто ужасным", поскольку Испания не позволила использовать свои базы для американских ударов. На этом фоне госсекретарь задал риторический вопрос: если союзники отказывают США в ключевом элементе сотрудничества во время конфликта, то какова практическая польза Вашингтона от Альянса.

В то же время, он положительно отметил Португалию, которая, по словам Марко Рубио, согласилась помочь еще до официального обращения США. Также он упомянул Польшу, Румынию и Болгарию как партнеров, продемонстрировавших готовность к сотрудничеству.

Заявления Рубио уже вызвали новую волну дискуссий о будущем НАТО и роли США в Альянсе. В Вашингтоне все чаще раздаются вопросы о том, не превращается ли блок в систему, где Америка гарантирует безопасность союзникам, но не получает поддержки в собственных военных кампаниях.

Читайте на портале "Комментарии" — генеральный секретарь Марк Рютте пытается продать масштабное увеличение помощи Украине, однако внутри НАТО вспыхнул новый конфликт. По данным Politico, глава Альянса предложил союзникам ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% собственного ВВП. В случае одобрения эта схема может принести Украине около 143 миллиардов долларов в год – почти втрое больше нынешнего уровня поддержки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости