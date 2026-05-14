Рубио подверг сомнению дальнейшее существование НАТО: действительно ли Альянсу пришел конец

Госсекретарь США Марко Рубио публично поставил под вопрос эффективность и даже смысл существования НАТО после того, как ряд союзников отказал Вашингтону в использовании своих военных баз для операций против Ирана. В интервью Fox News Рубио заявил, что одной из ключевых причин поддержки НАТО со стороны США всегда была возможность размещения американских военных баз и оперативного использования партнерских инфраструктуры в критические моменты.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Однако, по его словам, в ходе конфликта с Ираном некоторые союзники фактически заблокировали такое сотрудничество.

Больше критики досталось Испании. Марко Рубио заявил, что поведение Мадрида было "просто ужасным", поскольку Испания не позволила использовать свои базы для американских ударов. На этом фоне госсекретарь задал риторический вопрос: если союзники отказывают США в ключевом элементе сотрудничества во время конфликта, то какова практическая польза Вашингтона от Альянса.

В то же время, он положительно отметил Португалию, которая, по словам Марко Рубио, согласилась помочь еще до официального обращения США. Также он упомянул Польшу, Румынию и Болгарию как партнеров, продемонстрировавших готовность к сотрудничеству.

Заявления Рубио уже вызвали новую волну дискуссий о будущем НАТО и роли США в Альянсе. В Вашингтоне все чаще раздаются вопросы о том, не превращается ли блок в систему, где Америка гарантирует безопасность союзникам, но не получает поддержки в собственных военных кампаниях.

Читайте на портале "Комментарии" — генеральный секретарь Марк Рютте пытается продать масштабное увеличение помощи Украине, однако внутри НАТО вспыхнул новый конфликт. По данным Politico, глава Альянса предложил союзникам ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% собственного ВВП. В случае одобрения эта схема может принести Украине около 143 миллиардов долларов в год – почти втрое больше нынешнего уровня поддержки.



