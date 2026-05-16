Тиск Трампа спрацював: навіщо Рютте терміново збирає гігантів ВПК

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір вимагати від найбільших оборонних компаній Європи терміново збільшити інвестиції та прискорити виробництво озброєнь. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, Альянс намагається зміцнити військовий потенціал Європи та одночасно виконати жорсткі вимоги президента США Дональд Трамп щодо зростання оборонних витрат.

Наступного тижня у Брюсселі Рютте проведе закриту зустріч із керівниками провідних європейських оборонних концернів. Головна мета – змусити виробників зброї діяти швидше на тлі зростаючих загроз безпеці та підготовки до ключового саміту НАТО, що відбудеться у липні в Анкарі.

За даними FT, компаніям вже направили запити з вимогою надати інформацію про нові інвестиції, можливості розширення виробництва та терміни збільшення поставок озброєнь. Особливу увагу НАТО приділяє системам протиповітряної оборони, далекобійним ракетам та боєприпасам.

Джерела з оборонної галузі зазначають, що Марк Рютте регулярно контактує з військовими корпораціями, однак такий масштабний збір представників європейського ВПК є незвичайним сигналом. У НАТО хочуть показати союзникам та Вашингтону, що Європа готова прискорити переозброєння континенту.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь представники найбільших виробників зброї Європи, включаючи Rheinmetall, Airbus, Saab, Leonardo, Safran та MBDA.

На тлі війни в Україні та зростаючої напруженості з Росією НАТО прагне різко збільшити обсяги виробництва зброї, оскільки існуючих потужностей вже недостатньо для довгострокового протистояння. Тиск із боку Трампа, який вимагає від європейських союзників витрачати більше на оборону, лише прискорює цей процес.

В Альянсі розраховують, що вже влітку зможуть оголосити про нові масштабні програми розширення військового виробництва по всій Європі.

