Подготовка к быстрой переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже началась. Такое заявление сделал командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич, сообщает "Reuters".

Алексус Гринкевич. Фото: из открытых источников

"Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно быстрее", — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Читайте также на портале "Комментарии" — обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления. Все это может привести к тому, что решение этого вопроса может существенно затянуться во времени. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В интервью СМИ три американских чиновников, занимающихся вопросами вооружения, подтвердили, что только сейчас начинается настоящая работа. В частности, представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину. Авторы публикации подчеркивают, что европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.

Также издание "Комментарии" сообщало – для многих неожиданный разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении России во многом объясняется его растущим недовольством непримиримой тактикой Владимира Путина. Однако это также было результатом многомесячных усилий "ястребов"-республиканцев, которые все это время пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве. Об этом пишет "The Telegraph".



