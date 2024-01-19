До лета в НАТО может появиться новый генсек: кто претендент № 1

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Кравцев Сергей
Страны, которые поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, активно работают над тем, чтобы решение о его назначении приняли до лета этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, сторонники Рютте в НАТО стремятся, чтобы процесс согласования был завершен до начала лета. Эти сроки могут быть продлены, но большинство членов Альянса ожидают, что решение будет принято до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.
Решение должно быть единодушным среди 31 страны-члена Организации Североатлантического договора, и Рютте уже является фаворитом на должность Генерального секретаря Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре, пишет Bloomberg.
Тем не менее, некоторые страны Восточной Европы все еще должны поддержать Рютте.
Рютте завершает 13-летний срок пребывания на посту премьер-министра Нидерландов после того, как в июле правительство его страны распалось из-за споров по миграции. Он уйдет в отставку, как только будет сформировано новое коалиционное правительство, которое возглавит ультраправый политик Герт Вилдерс.
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