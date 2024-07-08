Дуда назвал максимум, на который может рассчитывать Украина на саммите НАТО

С большой долей вероятности стоит признать, что надежды украинцев не оправдаются и на саммите НАТО в Вашингтоне не удастся добиться приглашения Украины в альянс. Но среди союзников существует консенсус, что путь Украины в НАТО необратимым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "PAP".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

В преддверии саммита НАТО президент Польши созвал Совет национальной безопасности. Открывая заседание, он подчеркнул, что его позиция и позиция правительства по вопросам безопасности едина.

Среди ожидаемых тем обсуждения на саммите президент назвал "статус Украины" и ее путь в НАТО.

"К сожалению, все указывает на то, что не удастся добиться того, чего я лично добивался для Украины с предыдущего саммита, а именно — выдачи официального приглашения Украине вступить в НАТО. Здесь нет единства, но есть одно убеждение — такие решения должны быть приняты, чтобы путь Украины в НАТО был необратимым", — заявил Анджей Дуда.

При этом польский лидер добавил, что "будет принят целый ряд решений, касающихся укрепления Украины, поддержки Североатлантического альянса, тех своеобразных гарантий безопасности, которые предоставляются Украине в различных формах".

Стоит отметить, ранее в интервью "Bloomberg" президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент.

Глава государства отметил, что прежде всего очень хотел бы, чтобы этот саммит НАТО был успешным для всех союзников. Вместе с тем, по его словам, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

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