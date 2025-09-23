Экс-главнокомандующий НАТО назвал три цели, которые преследует РФ, провоцируя Запад

Прорыв российских самолетов и беспилотников воздушного пространства НАТО имеет под собой несколько целей, и такие действия требуют требует более решительного ответа. Такое мнение высказал отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

"Путин этими вторжениями преследует три цели: получить тактическое представление об ответных действиях Альянса; сократить количество имеющихся самолетов и датчиков, которые сейчас защищают Украину; и внести разногласия в Альянс по поводу того, насколько агрессивно реагировать на российские самолеты, — отметил Ставридис.

При этом он обратил внимание, что простое сопровождение российских истребителей не привлечёт внимания Кремля. Ставридис отмечает, что "Путина пора остановить", и у НАТО есть несколько способов это сделать.

Джеймс Ставридис подчеркнул, Североатлантический Альянс должен предупредить Россию об ужесточении правил ведения боевых действий и о том, что дальнейшие вторжения будут встречены более решительными ответными мерами, включая возможность сбивать как беспилотники, так и пилотируемые самолёты.

"Простое сопровождение российских истребителей не привлечёт внимания Кремля. Долгосрочный план НАТО должен предусматривать создание над Украиной полной бесполетной зоны, но пока НАТО следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения — как беспилотные, так и пилотируемые", — подчеркивает бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО.

