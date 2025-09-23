Экс-главнокомандующий НАТО назвал три цели, которые преследует РФ, провоцируя Запад

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Прорыв российских самолетов и беспилотников воздушного пространства НАТО имеет под собой несколько целей, и такие действия требуют требует более решительного ответа. Такое мнение высказал отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис.
МиГ-31. Фото: из открытых источников
При этом он обратил внимание, что простое сопровождение российских истребителей не привлечёт внимания Кремля. Ставридис отмечает, что "Путина пора остановить", и у НАТО есть несколько способов это сделать.
Джеймс Ставридис подчеркнул, Североатлантический Альянс должен предупредить Россию об ужесточении правил ведения боевых действий и о том, что дальнейшие вторжения будут встречены более решительными ответными мерами, включая возможность сбивать как беспилотники, так и пилотируемые самолёты.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские МиГи в воздушном пространстве Эстонии стали причиной членам НАТО задуматься о том, как в дальнейшем реагировать на подобные провокации РФ. Кто мог запретить Эстонии сбивать российские МиГи? О чем говорит произошедшее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.