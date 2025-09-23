Екс-головнокомандувач НАТО назвав три цілі, які переслідує РФ, провокуючи Захід

Прорив російських літаків і безпілотників повітряного простору НАТО має кілька цілей, і такі дії вимагають більш рішучої відповіді. Таку думку висловив відставний адмірал ВМС США, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

"Путін цими вторгненнями переслідує три цілі: отримати тактичне уявлення про дії Альянсу у відповідь; скоротити кількість наявних літаків і датчиків, які зараз захищають Україну; і внести розбіжності в Альянс з приводу того, наскільки агресивно реагувати на російські літаки, — зазначив Ставрідіс.

При цьому він зазначив, що простий супровід російських винищувачів не приверне уваги Кремля. Ставрідіс зазначає, що "Путіна пора зупинити", і НАТО має кілька способів це зробити.

Джеймс Ставрідіс підкреслив, що Північноатлантичний Альянс повинен попередити Росію про посилення правил ведення бойових дій і про те, що подальші вторгнення будуть зустрінуті більш рішучими заходами у відповідь, включаючи можливість збивати як безпілотники, так і пілотовані літаки.

"Простий супровід російських винищувачів не приверне уваги Кремля. Довгостроковий план НАТО має передбачати створення над Україною повної безпольотної зони, але поки що НАТО слід розпочати повноцінну військову відповідь на російські повітряні вторгнення — як безпілотні, так і пілотовані", — підкреслює колишній верховний НАТО.

