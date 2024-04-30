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Экс-министр Польши рассказал о важном решении НАТО по Украине уже этим летом

Экс-министр Польши Януш Онишкевич допустил, что вскоре мы услышим о готовности НАТО сбивать ракеты РФ на западе Украины

сегодня, 16:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Союзники Украины в НАТО могли бы сбивать российские ракеты, летящие в направлении Польши, над территорией Украины. Для этого нужно политическое решение на уровне НАТО и Украины, а также полный доступ союзников к информации о ситуации в воздушном пространстве Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал экс-министр национальной обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич.

Экс-министр Польши рассказал о важном решении НАТО по Украине уже этим летом

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Экс-министр отметил, на сегодня НАТО "не может растянуть свой зонтик безопасности над территорией западной Украины".

"Но сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбиваться польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодня польская сторона не имеет", — отметил Онишкевич.

Он допустил, что польская система ПВО может реагировать на ситуацию с подлетом ракеты в последний момент, когда уже может быть поздно для ее сбивания. Решение о сбивании ракет над Украиной, летящих в направлении Польши, можно принять, но это потребует преодоления сопротивления и табу, в том числе и со стороны партнеров по НАТО, ведь они должны согласиться на применение союзнических средств ПВО или по крайней мере не выступать против.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3858449-na-samiti-nato-mozlive-risenna-pro-zbitta-raket-rf-na-zahodi-ukraini-eksministr-polsi.html
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