Эксперт объяснил, почему Украина получила жирное «нет» по вступлению в НАТО

В финальном коммюнике саммита НАТО появилось положение о необходимости достижения единогласного решения всеми странами НАТО о вступлении Украины в Альянс. Также говорится, что Украина должна выполнить все условия для вступления. Однако, что это при условии предметно не уточняется. Политтехнолог Олег Постернак считает, что в этом положении может скрываться отрицательный для всех нас результат Вашингтонского саммита, где мы не только не получили приглашение на членство в НАТО, но также получили намеки, что в самой близкой перспективе не присоединимся к Альянсу.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Эта новость с Вашингтонского саммита НАТО не очень приятна. Более того, она указывает на то, что фактически такая коннотация невступления Украины в НАТО опредмечивает наличие торга между РФ и Западом, а возможно свидетельствует о негласных договоренностях", – отметил эксперт.

По его словам, исходя из прозвучавшего в Вашингтоне – на практике это означает завуалированное жирное "нет" Украине в ближайшем (да и в отдаленном возможно) будущем.

Отметим, подтверждает мнение Олега Постернака заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что членство Украины в НАТО не возможно из-за риска прямого конфликта с Россией. Поэтому на сегодняшний день за громкими формулировками о сближении Украины и НАТО не может стоять ничего больше.

Сиярто подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только при условии, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно. А, как известно, тот же самый Будапешт выступает категорическим противником присоединения Киева к Альянсу.

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