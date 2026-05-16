Эрдоган объявил о «новом мире»: саммит в Анкаре может изменить весь Альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре станет одним из самых важных за последние годы и определит будущее всей системы глобальной безопасности. По данным TRT Haber, встреча лидеров стран Альянса пройдет 7-8 июля 2026 года на фоне резкого роста международной напряженности и усиления угроз в разных регионах мира.

Эрдоган подчеркнул, что мир кардинально изменился по сравнению с тем временем, когда создавалось НАТО, а сам Альянс вынужден адаптироваться к новой геополитической реальности.

"Сегодняшний мир – это уже не продолжение старого мира, в котором было основано НАТО. Создался совершенно новый порядок", — заявил турецкий лидер.

По словам президента Турции, современные угрозы стали намного сложнее, а глобальная система безопасности постепенно теряет устойчивость. Именно поэтому, отметил Эрдоган, июльский саммит должен привести к важным решениям относительно дальнейшей стратегии Альянса.

Отдельное внимание турецкий лидер уделил вопросу распределения ответственности внутри НАТО. Он подчеркнул, что для сохранения эффективности блока союзники должны действовать более согласованно, справедливо распределять военные расходы и отказаться от двойных стандартов в вопросах безопасности.

Одновременно Эрдоган резко высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Турецкий президент обвинил Израиль в попытках расширить конфликт в регионе ради собственных интересов.

По его словам, действия Тель-Авива могут привести к еще большей дестабилизации и втянуть в кризис соседние государства. Эрдоган призвал страны региона объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации и не допустить масштабной войны.

На фоне войны России против Украины, кризиса вокруг Ирана и растущего противостояния между США и Китаем предстоящий саммит НАТО в Анкаре уже называют одним из самых напряженных за последние десятилетия. Ожидается, что лидеры Альянса обсудят не только усиление обороны Европы, но и новую архитектуру безопасности в мире.

