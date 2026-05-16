Ердоган оголосив про «новий світ»: саміт у Анкарі може змінити весь Альянс

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що майбутній саміт НАТО в Анкарі стане одним із найважливіших за останні роки і визначить майбутнє всієї системи глобальної безпеки. За даними TRT Haber, зустріч лідерів країн Альянсу пройде 7-8 липня 2026 року на тлі різкого зростання міжнародної напруженості та посилення загроз у різних регіонах світу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Ердоган наголосив, що світ кардинально змінився порівняно з тим, коли створювалося НАТО, а сам Альянс змушений адаптуватися до нової геополітичної реальності.

"Сьогоднішній світ – це вже не продовження старого світу, в якому було започатковано НАТО. Створився новий порядок", — заявив турецький лідер.

За словами президента Туреччини, сучасні загрози стали набагато складнішими, а глобальна система безпеки поступово втрачає стійкість. Саме тому, зазначив Ердоган, липневий саміт має призвести до важливих рішень щодо подальшої стратегії Альянсу.

Окрему увагу турецький лідер приділив розподілу відповідальності всередині НАТО. Він наголосив, що для збереження ефективності блоку союзники мають діяти більш узгоджено, справедливо розподіляти військові витрати та відмовитися від подвійних стандартів у питаннях безпеки.

Водночас, Ердоган різко висловився з приводу ситуації на Близькому Сході. Турецький президент звинуватив Ізраїль у спробах розширити конфлікт у регіоні заради власних інтересів.

За його словами, дії Тель-Авіва можуть призвести до ще більшої дестабілізації та втягнути у кризу сусідні держави. Ердоган закликав країни регіону об'єднатися, щоб запобігти подальшому загостренню ситуації та не допустити масштабної війни.

На тлі війни Росії проти України, кризи навколо Ірану та зростаючого протистояння між США та Китаєм майбутній саміт НАТО в Анкарі вже називають одним із найнапруженіших за останні десятиліття. Очікується, що лідери Альянсу обговорять не лише посилення оборони Європи, а й нову безпекову архітектуру у світі.

