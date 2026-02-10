logo

Главная Новости Мир НАТО Еще одна страна G7 присоединится к важной инициативе НАТО по Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна страна G7 присоединится к важной инициативе НАТО по Украине: детали

Япония присоединится к инициативе PURL

10 февраля 2026, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Япония присоединится к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудованию американского производства, в рамках которой будет закупаться нелетальное оборудование и снаряжение.

Еще одна страна G7 присоединится к важной инициативе НАТО по Украине: детали

Япония. Фото: из открытых источников

Несколько представителей НАТО подтвердили информацию, что Япония, как прогнозировалось, в ближайшее время официально уведомит свое намерение присоединиться к этой инициативе, известной как PURL.

По словам собеседников, Япония будет предоставлять финансирование исключительно для нелетального оборонного оборудования и снаряжения. Речь идет, в частности, о радиолокационных системах и бронежилете.

Официальный Токио уже проинформировал об этом плане нескольких членов НАТО и Украины.

Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед.

Следует отметить, что PURL – это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Следует отметить, что PURL – это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Мэтью Витакер прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном дедлайне до начала лета, который, по словам президента, установили США для достижения мирного соглашения.

Также издание "Комментарии" сообщало, что НАТО критикуют за устаревший подход к войне: почему шансы РФ на победы растут.




Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20260210_03/
