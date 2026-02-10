Еще одна страна G7 присоединится к важной инициативе НАТО по Украине: детали

Япония присоединится к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудованию американского производства, в рамках которой будет закупаться нелетальное оборудование и снаряжение.

Япония. Фото: из открытых источников

Несколько представителей НАТО подтвердили информацию, что Япония, как прогнозировалось, в ближайшее время официально уведомит свое намерение присоединиться к этой инициативе, известной как PURL.

По словам собеседников, Япония будет предоставлять финансирование исключительно для нелетального оборонного оборудования и снаряжения. Речь идет, в частности, о радиолокационных системах и бронежилете.

Официальный Токио уже проинформировал об этом плане нескольких членов НАТО и Украины.

Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование чрезвычайно важно для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед.

Следует отметить, что PURL – это совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

