Ще одна країна G7 долучиться до важливої ініціативи НАТО щодо України: деталі

Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, у межах якої закуповуватиме нелетальне обладнання та спорядження.

Японія. Фото: з відкритих джерел

Кілька представників НАТО підтвердили інформацію, що Японія, як прогнозувалося, найближчим часом офіційно повідомить про свій намір долучитися до цієї ініціативи, відомої як PURL.

За словами співрозмовників, Японія надаватиме фінансування виключно для нелетального оборонного обладнання та спорядження. Йдеться, зокрема, про радіолокаційні системи та бронежилети.

Офіційний Токіо вже поінформував про цей план кількох членів НАТО та Україну.

Один один із представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком уперед.

Варто зазначити, що PURL – це спільна програма США та НАТО, започаткована 2025 року. Її метою є прискорене постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

