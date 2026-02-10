logo_ukra

Ще одна країна G7 долучиться до важливої ініціативи НАТО щодо України: деталі
Ще одна країна G7 долучиться до важливої ініціативи НАТО щодо України: деталі

Японія приєднається до ініціативи PURL

10 лютого 2026, 07:22
Автор:
Кравцев Сергей

Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, у межах якої закуповуватиме нелетальне обладнання та спорядження.

Ще одна країна G7 долучиться до важливої ініціативи НАТО щодо України: деталі

Японія. Фото: з відкритих джерел

Кілька представників НАТО підтвердили інформацію, що Японія, як прогнозувалося, найближчим часом офіційно повідомить про свій намір долучитися до цієї ініціативи, відомої як PURL.

За словами співрозмовників, Японія надаватиме фінансування виключно для нелетального оборонного обладнання та спорядження. Йдеться, зокрема, про радіолокаційні системи та бронежилети.

Офіційний Токіо вже поінформував про цей план кількох членів НАТО та Україну.

Один один із представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком уперед.

Варто зазначити, що PURL – це спільна програма США та НАТО, започаткована 2025 року. Її метою є прискорене постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація США не встановлює конкретних дедлайнів для закінчення війни Росії проти України, а заяви про часові рамки не варто сприймати як офіційну позицію Вашингтона. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час дискусії в Берліні, присвяченої майбутній Мюнхенській безпековій конференції.

Метью Вітакер прокоментував слова Володимира Зеленського про можливий дедлайн до початку літа, який, за словами президента, встановили США для досягнення мирної угоди.

Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО критикують за застарілий підхід до війни: чому шанси РФ на перемоги зростають.




Джерело: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20260210_03/
