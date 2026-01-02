Еще одна страна намекнула, что Украине о НАТО пора навсегда забыть

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Киев должен это осознать и прекратить мечтать о нереальном. Такое мнение он высказал в интервью TASR.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Украина никогда не станет членом НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить", — сказал Калиняк.

Также министр обороны Словакии отметил, что не верит в то, что "коалиция желающих" действительно сможет добиться результата.

"Она ("коалиция желающих" – ред.) прислала солдат? Нет, не прислала. Конечно, что нет", — подчеркнул Калиняк.

По его словам, Украина имела шанс завершить войну еще в 2022 году. Он добавил, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия членства в НАТО.

"Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе", — сказал Калиняк.

Интересно, что результаты исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года свидетельствуют о том, что наиболее приемлемым среди предложенных условий для украинцев является отказ от вступления Украины в НАТО. Согласиться на это готовы 35% украинцев, однако абсолютное большинство (51%) против такой уступки.

Как отмечают социологи, оценка приемлемости этого условия связана с вариантом обеспечения безопасности, который респонденты считали лучшим для Украины. Среди респондентов, которые выбирали НАТО наилучшим вариантом обеспечения безопасности, согласиться на отказ от вступления в НАТО готово было 13%. А среди респондентов, выбиравших нейтральный статус с международными гарантиями – 69%, ставку исключительно на собственные силы – 61%, внеблоковый статус – 75%. Неопределенность по модели безопасности тоже была связана с готовностью уступить вступление в НАТО в обмен на прекращение войны.



